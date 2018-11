Kontejneri prepuni: Miki je na putu, a Zagreb se guši u smeću

Divlja odlagališta niču gotovo svakog dana, a novog ugovora između Čistoće i CIOS-a još nema. Zagreb se polagano počinje gušiti u smeću.

Svakodnevica je to stanara Trešnjevke, Kruga, Maksimira, Trnskog, Španskog, Savice i drugih kvartova u kojima su kontejneri kraj zgrada zatrpani otpadom. Iz Čistoće kažu kako redovito obavljaju odvoz otpada, ali je sve veći problem odvoz plastičnog otpada jer se radi o globalnom problemu koji je zahvatio i Zagreb. A za njega je zadužena tvrtka CIOS.

Barem je bila do isteka ugovora. Iz CIOS-a su nedavno poručili kako su oni svoje obaveze ispunili i otkupili dogovorenu količinu otpada. Međutim, novi ugovor između njih i Čistoće još nije potpisan, ali su pregovori u tijeku. Čini se kako je odvoz smeća za to vrijeme na čekanju. No to je samo vrh sante problema s otpadom koji muči Zagreb. Ove godine je donesen Plan gospodarenja otpadom, i to jedva, čisto kako bi se mogli prijaviti na europski natječaj za sufinanciranje kanti, kamiona i ostalog. Najavljena je gradnja Centra za gospodarenje otpadom u Resniku vrijedna 300 milijuna kuna, ali ni to neće biti završeno uskoro. Nije ni čudno onda što je prema Eurostatovim podacima Zagreb postao europska prijestolnica smeća jer se odvaja i reciklira tek jedan posto otpada. Građani bi, prema planu, trebali otpad odvajati na svojem kućnom pragu, a Zagreb i Hrvatska su na pragu da ne zadovolje normu EU o recikliranju prema kojoj bi do 2020. trebali reciklirati 50 posto, a do 2030. 70 posto.

Dok se Zagreb guši u smeću, gradonačelnik Milan Bandić je u službenom posjetu Moskvi gdje će ga ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovati Redom prijateljstva za zasluge na polju jačanja prijateljstava i suradnje među narodima. Riječ je o visokom odlikovanju koje se dodjeljuje na temelju Ukaza predsjednika Ruske Federacije o dodjeli državnih odlikovanja i priznanja, stoji u priopćenju Ureda gradonačelnika.

