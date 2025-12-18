Kontrola vode u ZG vrtiću bila je još 8. prosinca: 'Rezultate na legionelu dobili su ove srijede'

Kontrola kvalitete vode u gradskim vrtićima i školama provodi se na mjesečnoj bazi, a pored navedenog, tijekom godine se provode dodatna testiranja kakvoće vode, poput testiranja na prisutnost legionele, odgovorili su iz Grada Zagreba na upit 24sata o pojavi bakterije u vodovodnom sustavu zagrebačkog dječjeg vrtića Bajka.

U vrtiću je 1. prosinca provedena redovita kontrola koja nije evidentirala prisutnost bakterija. No, ističu iz uprave, evidentirana je povećana mutnoća vode "čiji su uzrok najvjerojatnije bili radovi na opskrbnoj mreži zbog kojih se može podignuti talog koji inače miruje". Legionela je pronađena pri pregledu koji je bio tjedan dana kasnije.

- Vrtić je, predostrožnosti radi, postupio po uputama sanitarne inspekcije, isprane su cijevi te nisu zabilježene nikakve poteškoće. Vrtić je u sklopu unaprijed planiranog i redovitog godišnjeg testiranja na legionelu proveo testiranje u ponedjeljak 8. prosinca, prilikom kojega je utvrđena prisutnost navedene bakterije. Vrtić je rezultate zaprimio u srijedu 17. prosinca i odmah postupio po uputama sanitarne inspektorice i NZJZ Dr. Andrija Štampar te osigurao cisternu s pitkom vodom - navodi Grad.

Dodaju i kako i Osnovna škola Augusta Šenoe, koja je u istom objektu, također postupa po uputama sanitarne inspekcije i NZJZ Dr. Andrija Štampar - osigurane su cisterne s vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole. Nasreću, nema zaraženih, te će se sustav odmah pročistiti.

Djeca bi, ističu iz Grada, svakako bila premještena u centralni objekt zbog blagdana i gripe.

- S obzirom na to da tijekom božićnih praznika u objektu boravi znatno manji broj djece, vrtić svake godine u tom razdoblju organizira boravak djece u centralnom objektu. S obzirom na navedeno te sezonu gripe, zbog čega je u vrtiću posljednjih dana prisutno znatno manje djece, donesena je odluka da se djeca iz navedenog objekta već danas izmjeste u centralni objekt te već ovaj tjedan započne uobičajena zimska organizacija rada. Vrtić nastavlja postupati po uputama te će se provesti novo testiranje vode, a očekujemo da će vrtić ponovno biti otvoren s početkom drugog polugodišta, kako je inicijalno i planirano u sklopu zimske organizacije rada.

- Naglašavamo da nisu zabilježena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe povezane s navedenim nalazom, ni kod djece ni kod zaposlenika, te da su sve mjere poduzete pravodobno i preventivno, s ciljem potpune zaštite zdravlja korisnika i djelatnika objekta - poručuju.