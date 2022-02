Jezikoslovka Sanda Ham predlaže da se serije na srpskom i bosanskom koje se prikazuju u Hrvatskoj titlaju.

U gostovanju u emisiji Press club na Z1 televiziji profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku i glavna urednica znanstvenog časopisa Jezik rekla je kako je očito da to nije hrvatski jezik.

- Zamislite popularnu seriju Nove TV "Lud, zbunjen, normalan", mi svi čujemo da to nije na hrvatskom jeziku. I moramo se odrediti prema tome, hoće li to imati ili to neće imati prijevod - rekla je Ham.

Osim toga, govorila je i o zakonu o jeziku koji trenutno radi radna skupina iz Matice hrvatske, a Ham je bila inicijatorica tog zakona prije pet godina.

- Zakon jasno kaže: hrvatski jezik je poseban jezik i nije kao nijedan drugi. Dakle, svi oni bosanski, crnogorski, srpski tu otpadaju. Zakon vam kaže da kazališne predstave, televizije i sve moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako nisu, da se mora osigurati prijevod - rekla je Ham.

Kaže kako ona priča ruski i engleski, ali da to nije razlog da se programi na tim jezicima emitiraju bez titlova.

Sanda Ham kontroverzna je jezikoslovka kojoj su 2021. procurili mailovi u kojima je sa službenog računala tijekom radnog vremena kolege s fakulteta nazivala 'homoseksualcima', 'srboljubima', 'kujama' i 'životinjicama koje se uvlače u dupe', a bliska je udruzi U ime obitelji, Željki Markić i njenom portalu Narod.hr.