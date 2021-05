Nažalost ovo nije prvi put. Isto se dogodilo i lani za Veliku Gospu, kazao nam je u nedjelju Zoran Morović, načelnik mjesta Sali na Dugom otoku.

Svećenik njihove otočne župe, don Tomislav Vlahović izvjesio je zastavu HOS-a na zgradi župnog dvora prošle nedjelje, navodno zbog obljetnice Bljeska i pogibije policajca Franka Lisice.

Mještani su zbog toga navodno zgradu gađali jajima.

- Tada smo pisali Zadarskoj nadbiskupiji, a u dopisu smo ih izvijestili i da se svećenik ne pridržava mjera protiv Covida. Sad smo im pisali opet, a nadamo se boljem rezultatu – dodao je Morović.

Na prvo pismo dobili su odgovor da se velečasni Vlahović mora pridržavati mjera, no on to jednostavno nije učinio, štoviše prozivao je vjernike koji bi u crkvu došli sa zaštitnom maskom, nazivajući ih nevjernicima.

Don Tomislav naime smatra da je vjera u Isusa Krista dovoljna da onoga tko vjeruje štiti od svih zala pa tako i virusa. To što Stožer zabrani mise u Salima u vrijeme najvećeg žarišta korone, njega ne dira, on ih jednostavno održava i dalje.

Don Tomislav je policijskom palicom zaustavljao vozače i držao im lekcije da prebrzo voze. Don Tomislav čini što ga volja i nitko mu ne može ništa. Priča se da ga štiti sam nadbiskup Želimir Puljić jer su krvni srodnici, što smoga i pitali na sudskom hodniku nakon nepravomoćne presude na Općinskom sudu.

- Kakve to veze ima s ičim? To nije bitno – kazao nam je tada Vlahović.

Posjetili smo Dugi otok na kojem održava mise u Salima, Žmanu, Zaglavu i Luci. U Salima su ljudi koji su se s njim zakačili, verbalno napali nas, braneći popa s kojim se ne slažu. Nije prvi put da smo to doživjeli u malomišćanskim sredinama.

Sali su mjesto na Dugom otoku koje se zove slično kao još 80-ak sela i gradova na svijetu. Svejedno će ga gotovo svaki gost krivo deklinirati, a domaći ljudi uporno ispravljati: "Ne kaže se u Saliju nego u Salima!".

Saljani su ribari s pisanom tradicijom od 10.stoljeća, a maslinari od vremena starih Grka. Na njihovu trodnevnu ljetnu feštu Saljske užance najbolje je doći svojim brodom, jer najljepše se fešta kad se kaići međusobno vežu, a ljudi druže na morskoj površini. Tovareća mužika, moćna kolona mladića u ribarskim nošnjama koji pušu u rogove i buče starinskim željeznim peglama, vuče tradiciju iz zadirkivanja usidjelica i starih momaka koji su ipak pronašli bračnog druga ili družicu, ali u poznim godinama.

Danas su face gdje god se pojavili, a slavni su i u dalekoj Ukrajini.

Do tog malog mista na udaljenom zadarskom Dugom otoku plovidba katamaranom 45 minuta, brodom sat i pet minuta, a trajektom uru i po. Karta se pak kupuje u nekoliko različitih prodajnih mjesta, ovisno koji brod vozi u taj sat, pa "snađi se druže".

Mi kao poznavatelji domaćih iznenađenja te vrste, kartu smo kupili već iz trećeg pokušaja, a i turisti se, uvjeravaju nas, ipak nekako snađu.

Ne vjeruje u koronu

Nakon prolaska ispod mosta koji spaja Ugljan i Pašman, o koji su se zakačile nebrojene jedrilice s krivom procjenom ili pijanom posadom, ostaje još dio debelog mora koje će i najtvrdokornijima poništi svu lošu energiju, a uz malo sreće, pozdravit će doći i dupini.

Na kraju puta, Anamarija se vezuje u porat prekrasne uvale, sigurne od svih vjetrova osim juga. Onog što smanta glavu.

Prolazimo kraj saljske "Linčarnice", doslovno mjesta u hladu kuće, označenog za ljenčarenje, kako to u Dalmaciji i spada. Nitko tamo ne ljenčari, jer još nisu počele vrućine, a ima se i posla. Uređuju se brodovi, apartmani.. uskoro će doći i turisti, a naši otoci postali su hit zbog svoje izoliranosti u vrijeme pandemije.

Upravo je virus korone razlog što se penjemo do crkve Uznesenja Blažene djevice Marije na vrh brda. Tražimo don Tomislava Vlahovića, kontroverznog svećenika koji "ne vjeruje" u koronu, ali i brani vjernicima nositi maske u crkvi te ih naziva nevjernicima. Upravo je s crkvenog zbora krenula zaraza u tom malom otočnom mjestu, zbog koje je i troje ljudi umrlo. No, don Tomislav koji e nedavno proglašen krivim, ali ne i kažnjen nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Zadru, zbog izigravanja policajca i zaustavljanja ljudi u vožnji policijskom palicom "Stop", ne želi prestati propovijedati da je korona izmišljotina i držati se mjera.

'Ostavite se popa jer vas u par sekundi može više ne biti'

- Ne dirajte nan popa! On stavi dvi sviće pod grlo i nema korone - kažu nam muškarci koji sjede u hladu iza dućana kraj crkve. Zvučalo je kao da to govore ironično.

- Ostavite se našeg popa! Novinare ne želim ni viditi, a kamo li s njima govoriti. Maknite se ća iz ovog mista jer Vas u par sekundi može više ne biti - u puno ozbiljnijem tonu zaprijetio nam je Branko M., a kad smo ga pitali je li on to prijeti, umiješala se žena koja je tvrdila da nije, a on je otišao mrmljajući.

Pitali smo ga za velečasnog, jer je on bio taj koji je zapjevao na misi, kad je don Tomislav ponovo krenuo propovijedati o koroni.

Valjda mu je tako mislio začepiti usta, ali nije mu upalilo, jer je velečasni usred mise, kako se priča, rekao da iz njega viri sotona, a ni ovaj mu nije ostao dužan rekavši da iz popa vire tri.

- Taj čovjek je prebolio koronu, sin mu je zbog toga bio i u bolnici, jer je dobio upalu pluća, a on njemu govori da korona ne postoji. Ja idem u crkvu i uvijek nosim masku. Don Tomislav je odličan teolog i pametno govori, ali zabrijao je na tu koronu, ponese ga pa govori da je izmišljena i da trebamo samo pozitivno razmišljati i vjerovati u Isusa Krista da se ne zarazimo. Dobar je čovjek, ali zapila nas, a Sali nisu sredina koja to trpi. Dio ljudi više ne gre u crkvu zbog korone, a dio zbog njega. Iskreno, i ja bi volio da pođe ća - kazao nam je Saljnin (32).

Nakon "obračuna" sa zborašem, velečasni je zakazao mise za zdravlje A. i D., živuće ljude. Isprva se pomislilo da je to "popova provokacija" i da moli za zdravlje djece čovjeka s kojim se svađao u crkvi, no pokazalo se da su mise zbilja bile za bolesne ljude iz inozemstva koji igrom slučaja imaju iste inicijale kao djeca zboraša.

Ni Ante Mihić, dobri duh Sali koji vodi nevjerojatnu malu knjižnicu gdje se knjige uzimaju na povjerenje te sudjeluje u kulturnim događanjima otoka, (ali je kao teolog blizak i Crkvi) ne želi razgovarati o mjesnom svećeniku kojem na rep ne može stati ni civilna ni crkvena vlast.

- O njemu jednostavno ne želim razgovarati - kazao nam je Mihić kojemu je trenutačno glavna preokupacija da im filmski redatelj Martin Scorsese postane kum knjižnice. Zašto baš on?

- Jer nam je on u srcu - kaže nam voditelj knjižnice čiji članovi dolaze iz 105 svjetskih gradova sa svih kontinenata osim Antarktike i među kojima su i neki svjetski poznati ljudi poput Karoline od Monaka, Jacka Osbournea, sina Ozzyjevog, Michaela Schumachera, Johna Malkovicha, ali i domaćih zvijezda javnosti kao što su Zoran Milanović, Bojana Gregurić, Ivo Josipović, Mile Kekin, Slavica Knežević ili Vesna Pusić.

Tog je Antu Mihića, kulturnjaka i simpatizera Crkve, don Tomislav istjerao iz crkve nešto prije lanjske Nove godine. Kako su nam prepričali, Mihić se pobunio kad je don Tomislav s oltara huškao da se sruši spomenik palim borcima.

- Nisam ti ja Stanković, izvoli van - obrecnuo se svećenik s oltara, jer je Ante Mihić prije toga gostovao kod Aleksandra Stankovića u tv emisiji "Nedjeljom u dva".

Kontroverzni svećenik pozivao je i članove Stožera civilne zaštite i načelnika općine da se igraju Boga, da rade zlo sebi i drugima, da on ljude privodi Bogu, a oni to zabranama opstruiraju, umjesto da dođu u crkvu. To se sve događalo u vrijeme kad su Sali bile žarište zaraze, a virus je ušao i u njihov starački dom, među najugroženiju populaciju.

- Ja sam tražio i kao načelnik općine, i naš općinski stožer je tražio puno puta i kontaktirali smo i od Županijskog stožera i od Zadarske nadbiskupije da ga se makne i da nam daju drugog svećenika. Rekli su da će razgovarati s njim, i razgovarali su, ali on nikoga ne sluša. Pokušali smo ga premjestiti i u dogovoru sa Kaptolom, ali su sve opet spustili na Zadarsku nadbiskupiju. On je, evo, još tu, - kaže načelnik Zoran Morović.