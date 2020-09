Konzultant Vaso o novom poslu: Savjetujem kako tužiti medije!

Milijan Brkić je u zadnjih nekolik godina podigao 40-ak tužbi protiv medija jer je trpio duševne boli. Tužbe uvijek imaju iste konstatacije, pa je tako i tvrdio da je neistinita izajva koju je osobno poslao novinaru na mobitel..

<p><strong>Milijan Brkić</strong> zvani Vaso se potpuno povukao iz javnosti nakon što je njegova grupacija potučena na unutarstranačkim izborima u HDZ-u od Andreja Plenkovića. Odmah nakon toga je izgubio mjesto potpredsjednika Sabora i plaću veću od 22.000 kuna, a zatim i mjesto u Saboru jer nije bio na listama HDZ-a.</p><p>Ali naš novinar ga je imao priliku sresti na sudu u jednoj od 40-ak parnica koje je Brkić tijekom zadnjih godina pokrenuo protiv brojnih medija koji su pisali o njemu. Brkić se sada zaposlio u tvrtki Powerplay Advisory njegova prijatelja Višeslava Vukojevića koja se bavi poslovnim savjetovanjima. Brkić nam se nije javljao oko novog angažmana, pa smo ga zato prilikom susreta ponovno pitali koju vrstu konzultacija pruža. Nakon što je prvo prešutio odgovor na ponovljeno pitanje je rekao.</p><p>- Savjetujem kako dobiti tužbe protiv medija - poručio je Brkić koji je na sud došao u ležernijem izdanju nego ga je inače javnost naučila gledati. U trapericama, polo majici, tenisicama. Zaštitnu masku je nosio naopako.</p><p>Ali vratimo se na tužbe nekad moćnog HDZ-ovca. Od toga je zaista napravio biznis, a zaista je upitno kako je mogao i obavljati odgovorne funkcije u stranci i Saboru s obzirom na intenzivnu patnju koji je proživljavao. Kako je već pisao tjednik Express, njegove tužbe su tipske, jednaku bol izazivao mu je manji tekst, kolumna, vijest, izvještaj... Kada se zbroji vrijednost duševnih boli jer za svaki tekst uglavnom traži 40.000 kuna, dolazi se do duševne bole vrijednih više od 1,5 milijuna kuna. </p><p>Jutarnji list je u veljači objavio analizu da je pravomoćno već dobio odštetu od 70.000 kuna, a da mu se smiješi još 184.000 kuna po presudama koje su tada bile nepravomoćne. I oni su u svojoj analizi naveli da u s svim Brkićevim tužbama stoji ista konstatacija:</p><p> “Nakana tuženika u predmetnom tekstu nije bilo argumentirano istraživačko novinarstvo, a niti iznošenje vrijednosnog suda u dobroj vjeri te autor uopće nije provjerio točnost i istinitost navedenog već se radilo, a što je vidljivo iz stila pisanja, jedino i isključivo o tome da se tužitelja (tj. Brkića) povrijedi i ponizi. Zbog navedenog teksta je tužitelj (tj. Brkić) javno, imenom i prezimenom osramoćen te je imao velikih neugodnosti u svakodnevnom životu i radu. Zbog toga je trpio i danas trpi velike i intenzivne duševne boli. Povrijeđeno mu je dostojanstvo, ime ugled i čast, a trpi i psihički strah zbog javnog poniženja. Stoga zahtjeva isplatu pravične naknade".</p><p>Dakle, to je za navedeno za sve tekstove, a samo su se ubacivali citati koje je smatrao da su mu izazvale takvu bol. Tako je i jučer na ročištu tužio 24sata i zato što je autor ovog teksta citirao njegovu neslužbenu izjavu "da se najslađe smije tko se zadnji smije". Brkić je u tužbi naveo da je to neistina iako je tu konstataciju novinaru poslao u poruci zamoljen za komentar oko afere elitna prostitucija!</p><p>Na kraju je i Brkić jučer priznao da je to napisao u porukama. Ostatak teksta se odnosi na izjave glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića, a Brkiću je bol izazvala i konstatacija da se "izvukao", te da ga čeka "rasplet afere s kumom Blažom Curićem".(tekst je pisan u listopadu 2018. godine op.a)</p><p>- Ovaj članak je nanio meni štetu i duševne boli jer je uznemirio i mene osobno i moju djecu i moju bolesnu majku - svjedočio je među ostalim jučer Brkić iako je priznao da ga je vidio tek kada su mu ga dostavili iz saborske službe.</p><p>Brkić je dalje svjedočio da je dokazano da on nije probio istragu.</p><p>Milijan Brkić je inače tužio i primjerice više medija koji su isti dan prenijeli neke političke izjave ili izvještavali o njemu. I svaki tekst posebno je izazvao istu novčanu vrijednost duševne boli. Brkić nikada nije tužbom zahtijevao od nakladnika ispravak informacije sa svojim tvrdnjama iako za to ima zakonsku mogućnost. Uvijek je bol kvantificirao u novcu. Za razliku od parnica u drugim slučajevima kada razinu duševne boli utvrđuje sudski vještak, u tužbama protiv medija sve ostaje na svjedočenju tužitelja. Nema vještačenja. </p>