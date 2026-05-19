Obavijesti

News

Komentari 0
OŠTEĆEN MOST

Kopernikanski obrat: Otvara se novi prijelaz kod Gradiške

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Kopernikanski obrat: Otvara se novi prijelaz kod Gradiške
Zbog puknuća mosta preko Save obustavljen promet kod Stare Gradiške | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Ova odluka uslijedila je nakon jutrošnje obustave prometa na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je došlo do urušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom će biti omogućeno privremeno preusmjeravanje prometa preko novog mosta u Bosanskoj Gradišci, potvrđeno je za Klix.ba.

Ova odluka uslijedila je nakon jutrošnje obustave prometa na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je došlo do urušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

Kako doznaje Klix.ba, novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta, a carinske i granične službe trebale bi biti prebačene na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.

HRVATSKA I BIH TOTALNI KAOS Granični prijelazi kod Gradiške ostaju zatvoreni: Ovo nije normalna država!
TOTALNI KAOS Granični prijelazi kod Gradiške ostaju zatvoreni: Ovo nije normalna država!

Iz Ministarstva sigurnosti BiH naveli su da je još ranije doneseno rješenje o određivanju privremenog graničnog prijelaza, ali da njegova primjena nije mogla početi prije nego što Uprava za neizravno oporezivanje BiH potvrdi da su ispunjeni svi organizacijski i pravni uvjeti za rad carinskih službi na novoj lokaciji.

“Prema današnjoj obavijesti Uprave za neizravno oporezivanje BiH, rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika s postojećeg graničnog prijelaza Gradiška”, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Dodali su da će javnost uskoro biti informirana o početku preusmjeravanja prometa preko novog mosta, kao i o stavljanju nove lokacije u funkciju za prelazak granice.

Iz Ministarstva ističu da će se ovim potezom omogućiti bolja protočnost prometa i smanjiti zadržavanja putnika i teretnih vozila na granici Bosne i Hercegovine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić
STRAVIČAN ZLOČIN

Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić

Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
PREVELIKA TUGA

Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...'

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026