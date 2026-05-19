Kopernikanski obrat: Otvara se novi prijelaz kod Gradiške

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom će biti omogućeno privremeno preusmjeravanje prometa preko novog mosta u Bosanskoj Gradišci, potvrđeno je za Klix.ba.

Ova odluka uslijedila je nakon jutrošnje obustave prometa na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je došlo do urušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

Kako doznaje Klix.ba, novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta, a carinske i granične službe trebale bi biti prebačene na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.

Iz Ministarstva sigurnosti BiH naveli su da je još ranije doneseno rješenje o određivanju privremenog graničnog prijelaza, ali da njegova primjena nije mogla početi prije nego što Uprava za neizravno oporezivanje BiH potvrdi da su ispunjeni svi organizacijski i pravni uvjeti za rad carinskih službi na novoj lokaciji.

“Prema današnjoj obavijesti Uprave za neizravno oporezivanje BiH, rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika s postojećeg graničnog prijelaza Gradiška”, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Dodali su da će javnost uskoro biti informirana o početku preusmjeravanja prometa preko novog mosta, kao i o stavljanju nove lokacije u funkciju za prelazak granice.

Iz Ministarstva ističu da će se ovim potezom omogućiti bolja protočnost prometa i smanjiti zadržavanja putnika i teretnih vozila na granici Bosne i Hercegovine.