Koprivnička bolnica zabranila posjete zbog gripe

Ravnatelj bolnice Mato Devčić rekao je Hini da je gripa tipa A na svom vrhuncu pa vjeruje da će zabrana posjeta trajati barem još desetak dana. Ne bilježi se značajan rast oboljelih, ali je uočen porast teških slučajeva oboljenja. Radi se o pacijentima starije životne dobi s kroničnim bolestima čiji su se simptomi pogoršali uslijed zaraze virusom gripe.

Specijalistica epidemiologije pri Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Maja Blažeković kaže da svakim danom bilježe dvadesetak novozaraženih, no to nije realan broj jer otprilike trećina oboljelih se ne prijavljuje svojem liječniku.

Blažeković kaže da su do Nove godine od gripe uglavnom obolijevala djeca, a nakon toga virus je počeo zahvaćati i stariju populaciju.

Što se samog tipa tiče, kaže da je tip A čest u prvoj fazi epidemije, a njegovim slabljenjem pojavljuje se tip B koji ima manji epidemiološki potencijal. Smatra da će broj zaraženih rasti do kraja siječnja.