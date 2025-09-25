Koprivničke vode gube iz sustava samo 12 posto vode, hrvatski prosjek 50 posto

Iz tvrtke Koprivničke vode tvrde da su im gubici u sustavu svega 12 posto, značajno ispod prosjeka Hrvatske od 50 posto, a Nacionalni akcijski plan za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu upozorava da država još uvijek nedovoljno zna o svojoj vodoopskrbi. Po podacima Hrvatskih voda, Koprivničke vode svrstane su među tri najbolja isporučitelja vodnih usluga u zemlji. Ujedno sudjeluju u međunarodnom programu Svjetske banke i Međunarodnog udruženja vodovoda iz Beča, gdje su priznate kao najefikasniji vodovod u dunavskom slivu. Podravski isporučitelj upravlja s više od 650 kilometara javne vodoopskrbne mreže kojom opskrbljuje 18.000 korisnika. Građanima je zajamčena sigurnost i kontinuitet isporuke pitke vode, čija se kvaliteta svakodnevno kontrolira u vlastitom i vanjskim ovlaštenim laboratorijima, rekao je Hini direktor Zdravko Petras.

Posebno je istaknuo da je razina vode u vodoopskrbnom sustavu, koja se ne naplati jer ne dođe do krajnjeg korisnika ili se ne evidentira kroz mjerila, u Koprivničkim vodama samo 12 posto. Hrvatski prosjek kreće se između 46 i 51 posto.

To znači da su gubici vode u Koprivnici i okolici u rangu razvijenih europskih zemalja, gdje je cijena usluge nekoliko puta viša nego u Podravini, tvrde iz Koprivničkih voda.

Broj kvarova na mreži također je među najnižima u Hrvatskoj, samo 0,1 kvar po kilometru godišnje, dok se na nacionalnoj razini bilježi i do 15 puta više. Veliki infrastrukturni projekt aglomeracije dodatno ih je smanjio, jer je obnovio najkritičnije dijelove sustava.

Na nešto veće gubitke prošle godine utjecale su intenzivne građevinske aktivnosti, od izgradnje drugog željezničkog kolosijeka do velikih radova na aglomeraciji, kao i krađe vode s hidranata te radovi na ispitivanju i održavanju mreže.

Nedostatak osnovnih znanja o vlastitim vodoopskrbnim sustavima

Kod provedbe projekta aglomeracije gubici su se stvarali u trenucima ispiranja cijevi i sustava koji je bio podvrgavan testiranju, kaže Petras.

Nacionalni akcijski plan smanjenja gubitaka vode u Hrvatskoj iz 2024. navodi da je stanje izgrađenosti vodoopskrbnih sustava zadovoljavajuće. Vodoopskrbna mreža je razvedena s mogućnošću priključenja oko 94 posto korisnika uz dostatni ukupni volumen prostora u vodospremama.

Javna vodoopskrba je kontinuirana, a uređaji za kondicioniranje vode izgrađeni su tamo gdje voda ne udovoljava parametrima sukladnosti propisanim za ljudsku potrošnju

No, isti dokument navodi da je na razini države još uvijek značajan nedostatak osnovnih znanja o vlastitim vodoopskrbnim sustavima - to se odnosi na nepoznavanje realnog stanja u vodoopskrbnoj mreži, stanje izgrađenosti, evidenciju potrošača, pogonske karakteristike, hidrauličke zakonitosti i dr.

Time država priznaje da nema jasnu sliku o količinskoj i prostornoj raspodjeli vodnih gubitaka i uzrocima pojave tih gubitaka.

Značajan dio vodoopskrbnih mreža vrlo je star, pogotovo u urbanim područjima, a praktički svi javni isporučitelji vodnih usluga godišnje zamjenjuju manje od dva posto mreže, upozorava Nacionalni akcijski plan.