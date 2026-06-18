Korak bliže prema izručenju, sud zadržao Pavleka u pritvoru

Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza, Vedran Pavlek, mogao bi biti izručen Hrvatskoj nakon što je sud u Kazahstanu odredio njegovo zadržavanje u pritvoru do konačne odluke o izručenju, piše RTL.

Podsjetimo, Pavlek je uhićen prije mjesec i pol, a USKOK ga sumnjiči za izvlačenje više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Protivi se izručenju te tvrdi da "strahuje za vlastitu sigurnost zbog informacija koje posjeduje".

Njegovi odvjetnici najavili su žalbu na odluku suda.

- Sud je odobrio ekstradicijsko uhićenje Vedrana Pavleka. Ne slažemo se s tom odlukom i uložit ćemo žalbu višem sudu. Postupak se nastavlja, a obrana djeluje u skladu sa zakonom - poručili su Pavlekovi branitelji za RTL.