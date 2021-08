Želimo izraziti razumijevanje ožalošćenih u slučaju smrti 74-godišnjaka koji je svojim plovilom ribario pokraj otočića Proizd u korčulanskom akvatoriju, međutim moramo istaknuti da prikupljeni dokazi ne ukazuju na to da je ovdje riječ pomorskoj nesreći, poručuju iz PU dubrovačko-neretvanske vezano za tragediju u kojoj je život izgubio 74-godišnji muškarac.

Riječ je o ribaru iz Vele Luke koji je u subotu poslijepodne isplovio loviti lignje. Nije se vratio kući do 22 sata kako je inače običavao pa su ga sin i supruga krenuli tražiti. Ubrzo je pronađeno njegovo beživotno tijelo te potonula brodica. Prijatelji i rodbina izrazili su sumnju da nije riječ o nasukavanju već da je riječ o naletu drugog plovila koje se udaljilo s mjesta nesreće. Njegov kum za Morski.hr kazao je kako je ribar pronađen sa strahovitim ozljedama zbog čega je javno apelirao na sve da mu pomognu pronaći krivce za, kako smatra, pomorsku nesreću.

Iako ističu kako izvidi još nisu dovršeni, iz PU dubrovačko-neretvanske navode kako je prema dosadašnjoj istrazi riječ o nasukavanju.

- Očevidom na plovilu, koje je pronađeno na 12 metara dubine, utvrđeno je da su sva oštećenja nastala ispod vodene linije, odnosno u dijelu plovila koje se nalazi ispod površine mora, dok iznad površine mora nisu uočena oštećenja nastala udarom, što otklanja mogućnost da je na plovilo 74-godišnjaka naletjelo neko drugo plovilo. Osim toga, očevidom je u donjem dijelu plovila utvrđeno oštećenje u vidu rupe, uslijed čega je plovilo najvjerojatnije potonulo. Zaključak provedenih očevidnih radnji je da je do oštećenja na plovilu došlo zbog nasukavanja plovila na neku podmorsku stijenu ili hrid – objašnjavaju iz PU dubrovačko-neretvanske.

Tijelo je poslano na obdukciju u OB Dubrovnik, a u utorak su stigli rezultati.

- Obavljena je obdukcija na tijelu preminulog kojom je utvrđeno da je do smrti došlo utapanjem – kažu u dubrovačkoj policiji naglašavajući kako dosadašnjim tijekom istrage nije utvrđena niti jedna indicija koja bi ukazivala na to da je u konkretnom slučaju došlo do pomorske nesreće ili nekog drugog kaznenog djela.

- Zatražili smo i mišljenje nadležne lučke kapetanije kako bi se u cijelosti otklonila mogućnost da se u konkretnom slučaju dogodio neki oblik protupravnog ponašanja – zaključuju iz PU dubrovačko-neretvanske.