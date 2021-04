Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je u Mariji Bistrici bio na otvorenju Dječjeg vrtića "Pušlek". S premijerom su bili i ministrica poljoprivrede Marija Vučković i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Premijer je prokomentirao zaključke stručnjaka o povezanosti cjepiva protiv koronavirusa AstraZenece i krvnih ugrušaka.

Podsjetimo, Europska agencija za lijekove (EMA) izvijestila je danas o zaključku svojih stručnjaka o povezanosti cjepiva protiv koronavirusa AstraZenece i krvnih ugrušaka.

- Naš sigurnosni odbor je potvrdio da su koristi AstraZenece sveukupno veće od rizika. Covid-19 je vrlo ozbiljna bolest, koja svakodnevno u EU odnosi stotine života. Cjepivo spašava živote i izuzetno je važno u borbi protiv covida. Zaključili smo da bi stvaranje krvnih ugrušaka trebalo biti navedeno kao moguća nuspojava cjepiva - rekla je direktorica Europske agencije za lijekove, Emer Cooke.

Premijer Plenković: Koristi cjepiva veće su od rizika

- Uži kabinet Vlade imao je sastanak s HZJZ-o i HALMED-om. Činjenica da je postojao određen broj slučajeva gdje je ustanovljena moguća veza između ovog cjepiva i nekih nuspojava, ali stav je EMA-e da su koristi od cijepljenja veće od rizika i HZJZ smatra da se može nastaviti cijepljenjem AstraZenecom - rekao je premijer, prenosi N1. Kaže da cjepiva štite od smrtnog ishoda i teških oblika bolesti.

Premijer je na pitanje novinara o povezanosti cijene i kvalitete cjepiva, ali i nepovjerenju građana prema AstraZeneci rekao kako cijena nema veze s kvalitetom cjepiva. Inače, cijena AstraZenece ne premašuje dva eura, dok su Pfizer i Moderna 16 ili 17 eura.

- Cijene je odredila Europska komisija koja je pregovarala s farmaceutskim kompanijama - prokomentirao je i dodao da je normalno da kad dođe do brzog razvitka cjepiva, dolazi i do nuspojava kad se procjepljuju milijuni ljudi.

Podsjetio je i na videokonferenciju ministara zdravstva koja je započela danas u 18 sati, a to je ujedno bio komentar na preporuke pojedinih zemalja, koje su obustavile cijepljenje.

- I ranije smo apelirali, kad je nekoliko država privremeno obustavilo cijepljenje, da svaka takva odluka u današnjem svijetu utječe i na stavove građana u zemljama gdje nije bilo takvih preporuka. Ovo je zadaća svih koji su uključeni da se izbore za kredibilitet cjepiva - rekao je premijer.

Vlada je spremna naručiti Sputnjik

O ruskom cjepivu Sputnjiku V, kojeg je naručila Bavarska, kaže da će nastaviti tražiti mogućnost da se nabave dodatna cjepiva od različitih kompanija, “a što se tiče Sputnjika, spremni smo naručiti i to cjepivo. Uvijek je dobro imati potvrde nadležnih tijela o kvaliteti cjepiva”, rekao je.

'Ja na sve odgovaram'

Premijer je prokomentirao i tvrdnje kako ne odgovara konkretno na pitanja koja mu se postave.

- Ja apsolutno odgovaram na sve. Praksa je već pet godina, da 70 posto oporbenih pitanja ide meni. Mogu preslušati sve što žele i čuti odgovore. Oporba iskorištava aktualni sat da bi priskrbila neki poene, no do sada to nisu uspjeli. Danas su dobili kritike da su bili dosadni i plahi - ocijenio je premijer.