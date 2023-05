Korlaet: 'Razmišljamo o gradnji Jarunskog mosta, ali naručili smo dodatne prometne studije'

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet izjavio je u utorak na sjednici Gradske skupštine da se razmišlja o gradnji Jarunskog mosta, ali odgovorno, pa je Gradska uprava naručila dodatnu prometnu studiju za njegovu izgradnju.

Korlaet je to rekao u raspravi u kojoj su, na prijedlog nezavisnog zastupnika Ivice Lovrića, zastupnici govorili o realizaciji tog projekta. Skupština na kraju nije prihvatila Lovrićev prijedlog da se u proračun uključe sredstva za finalizaciju tog projekta, koji je u planu već godinama.

Ne žele paušalno donositi odluke teške 300 milijuna kuna

“Jarunski most jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata, on je daleko odmakao u svojim pripremnim fazama, znamo da te pripreme traju jako dugo, no prema izjavama gradonačelnika stekao sam dojam da se želi odustati od tog mosta”, rekao je Lovrić u Skupštini.

Zamjenik Korlaet poručio je Lovriću da njegove prozivke za nepostupanje više idu na račun prethodne vlasti, s obzirom da je natječaj za most završen 2007. godine, pa je Lovrić imao 15 godina da riješi taj problem.

No, dodao je, gradska vlast razmišlja o tom projektu, ali je naručila dodatnu prometnu studiju kako bi ocijenila kojom trasom bi most trebao ići.

“Ne želimo paušalno donositi odluke teške oko 300 milijuna kuna, to nije mali novac. O mostu Jarun se razmišlja, ali odgovorno i uz sve dionike, prostorne stručnjake i planere”, istaknuo je Korlaet.

Dodao je kako se razmišlja i o trasama koje su zapadnije od postojeće, kao o alternativi.

Lovrić je potom optužio Gradsku upravu da “naručuje po desetke studija” za svoje projekte, za što sumnja da se radi o pranju novca.

U Antikorupcijskom povjerenstvu većinu članova imat će oporba

Korlaet mu je odgovorio da su, primjerice, studije za Paromlin obveza koju propisuju ITU fondovi, te je odbacio sumnje u bilo kakve nezakonitosti. “To je potpuno netočno, odbacujem te optužbe jedan kroz jedan”, rekao je.

Zastupnici su u utorak prihvatili prijedlog da u Antikorupcijskom povjerenstvu većinu članova od sada ima oporba, prema dobroj demokratskoj praksi.

No, u raspravi o toj točki, član povjerenstva i nezavisni zastupnik Zorislav Antun Petrović kritizirao je komunikaciju Gradske uprave s tim tijelom.

“Mi bi trebali predložiti terapiju, a da nismo imali prilike vidjeti kako nam je pacijent. Bilo bi dobro povesti računa da povjerenstvo u novom sastavu ima bolju komunikaciju s Gradskom upravom”, poručio je Petrović.

Na to mu je kolegica iz Možemo Ana Profeta odgovorila kako bi povjerenstvo, ako želi informacije, trebalo ih i zatražiti, a dosad ih nisu tražili.

Nezavisna zastupnica Dina Vasić kritizirala je vlast jer još nije uspostavila centralnu riznicu, na što je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec odgovorila da prije toga treba uvesti centralni obračun plaća. To se očekuje uskoro, a potom se ide u uspostavu riznice.

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljivat će se na Međunarodni dan žena

Gradska skupština odlučila je da će se nagrada Zagrepčanka godine dodjeljivati na Međunarodni dan žena, 8. ožujka.

Prihvaćen je i prijedlog SDP-a da se u roku 90 dana zastupnici izvijeste o mogućnosti postavljanja spomen-ploče ili drugog trajnog obilježja posvećenog osobama preminulima od koronavirusa u Zagrebu.

Također, prihvaćena je izmjena programa javnih potreba u predškolskom razvoju, kojim se iznos sufinanciranja troška privatnih i vjerskih vrtića povećava za 20 eura.