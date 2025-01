Kako je Mihalić pokušao 'oprati' novac od lažnih testova? Dao ga je bankarici pa ostao bez njega

Filip Mihalić (26), poznatiji kao Korona Kid, završio je ponovno iza rešetaka varaždinskog zatvora zbog ogromne afere s Covid testovima koju su ekskluzivno otkrila 24sata u seriji tekstova. Istoga dana kad je pušten iz istražnog zatvora u kojem je bio zbog prijetnje, ponovno ga je uhitila varaždinska policija, ovaj put zbog mnogo ozbiljnijih optužbi za krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda.

Policija je uhitila i njegovog oca Anđelka Mihalića, nekadašnjeg HDZ-ovog zastupnika koji je u sinovoj tvrtki bio direktor i sumnjiče ga da je sudjelovao u krivotvorenju medicinske opreme od polovice 2022. do siječnja 2023. godine. Upravo su novinari 24sata otkrili ovu mega aferu koja se broji u milijunima, razgovarajući s više desetaka njihovih suradnika, članovima obitelji, prijateljima i policijskih istražiteljima.

Milijunske poslove istraživali su domaći i strani kriminalisti, a sve ide prema tome da ovo postane jedan od najvećih skandala u povijesti hrvatskog zdravstva. Istraga je trajala nešto manje od dvije godine jer su naši kriminalisti usko surađivali s kolegama iz Turske i Kine. Kako doznajemo, obratili su se i kineskoj kompaniji koja je proizvodila originalne testove za covid. Oni su im potvrdili kako Mihaliću nisu prodali licencu za proizvodnju, ali i da nisu ustupili tzv. 'know how' odnosno model po kojem bi on samostalno mogao proizvoditi testove. Naime, Mihalić je od njih uvozio licencirane testove da bi ubrzo ušao u posao s kompanijom iz Turske.

Kako neslužbeno doznajemo, istražitelji Mihalića sumnjiče da je stekao imovinsku korist uvozom, a kasnije i prodajom krivotvorenih brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19, koji su svojim izgledom odgovarali brzim antigenskim testovima za čiju je proizvodnju jedino ovlasten kineski proizvođač. Te testove za Buryen iz Varaždina izrađivala je jedna turska tvrtka bez odobrenja nositelja licenci.

Prodajom takvih testova Filip je stekao protupravnu imovinsku korist veću od 700.000 eura. Taj je novac odmah podizao s računa tvrtke. Primjerice, sebi je isplatio dobit od nepunih 660.000 eura gotovine. Novac je, prema našim informacijama, isplaćivao i drugim osobama.

'Proganjaju me novinari'

Iako je Filip znao porijeklo tog novca i da ga je stekao na nezakonit način on ga je, kako neslužbeno doznajemo, predao jednoj bankarici kako bi ga ona oročila uz visok iznos kamate. Na taj način pokušao je, smatraju istražitelji, taj novac "oprati" odnosno prikriti njegovo nezakonito porijeklo. Čini se kako bankarica taj iznos nije oročila zbog čega se protiv nje vodi istraga, a oštećenih klijenata ima još. Navodno je upravo zbog toga Mihalić izgubio živce te u lipnju prošle godine zaprijetio njezinom odvjetniku koji ga je kazneno prijavio za prijetnju, nakon čega je potragu protiv Filipa raspisala i varaždinska policija.

Zbog tih mu je prijetnji određen istražni zatvor 18. siječnja kada ga je prvi puta uhitila varaždinska policija nakon što je bio nedostupan organima gonjenja od rujna 2023. Upravo je te 2023. zagrebačka policija raspisala prvu tjeralicu za njim i Europski uhidbeni nalog, zbog prijetnje novinarima, koju istražuje Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu.

Filip Mihalić pred istražiteljima se pravdao da nije mislio bježati, nije ni znao da su za njim raspisane tjeralice.

- Morao sam se skloniti u inozemstvo zbog pritiska medija. Proganjali su me novinari, nisam više to mogao izdržati - požalio se Filip, koji je, skrivajući se od novinara, jedno vrijeme proveo u Kolumbiji.

Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu Mihalićima je odredio mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, a Filipu i zbog opasnosti od bijega, kako ga institucije ne bi ponovno morale tražiti po inozemstvu sad kad zna da se protiv njega vode istrage.

Rješenje je još nepravomoćno, a Mihalići na njega imaju pravo žalbe u roku od tri dana. Konačnu odluku donosi izvanraspravno vijeće suda.

Među svjedocima koje tužiteljstvo želi ispitati su bivši zaposlenici, partneri i ostali koji znaju na koji je način Mihalićeva tvrtka poslovala. Činjenica je da su mogli uklanjati tragove i utjecati na svjedoke i u ove dvije godine dok su bili na slobodi, a prema našim informacijama, upravo su to i radili. Trag novca je vodio i u Ministarstvo zdravstva, hrvatske bolnice, ljekarne…

U Varaždin Bregu gdje žive MIhalići tek su rijetki htjeli razgovarati o susjedima. S jedne strane ih od znatiželjnika štiti visoka ograda, dok im s druge strane puca pogled na pitoreskne brežuljke. U dvorištu je bio parkiran crni terenac, a na zvono nije bilo odgovora.

- Slabo ih poznajem jer sam nova ovdje. Filipa nikad nisam ni vidjela, samo ponekad njegova oca kako šeta livadom. Ne znam vam ništa više reći od ovoga što sam pročitala u novinama - kazala je jedna susjeda. Susjedi koji u mjestu žive duže i bolje poznaju Mihaliće o njima uglavnom ne žele razgovarati. Tek odmahuju rukom uz riječi: "Nemam komentara".

- Mi tu ne živimo, već samo dolazimo povremeno pa ih ne poznajemo baš dobro. Nisu oni nešto baš puno ni kontaktirali sa susjedima. Znam da su tu već više od deset godina. Nekada su na tom mjestu bili vinogradi pa su oni sagradili kuću - kazala je druga susjeda.

Mihalićeva tvrtka Buryen još uvijek posluje i od 2024. ima novog direktora. Prijavljena je na adresi gdje se nalazi više poslovnih prostora i ureda, no natpis s nazivom Buryen nismo uspjeli naći. Na broj mobitela koji je naveden kao kontakt javljala se govorna pošta, a na poruku nismo dobili odgovor.

Milijuni prihoda od testova

Podsjetimo, priča počinje kad ovaj neobično mladi biznismen usred pandemije Covida uočava priliku za basnoslovnu zaradu. Preko svoje tvrtke Buryen najprije odlučuje uvoziti originalne testove za koronu od licenciranog proizvođača, kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Roba je dopremana avionima iz Kine, a zatim distribuirana u Hrvatskoj.

No kako nam otkrivaju bivši Mihalićevi suradnici, nakon što su ti originalni kineski testovi prošli validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napravljenu na 72 uzorka, u drugoj polovici 2022. naizgled isti testovi, u gotovo identičnom pakiranju, do Hrvatske više ne stižu iz Kine nego iz krajnje opskurne tvornice u Turskoj!

Dijelovi dvojbenog podrijetla stizali su u Hrvatsku iz Turske i prepakiravali su ih u Varaždinu, o čemu su nam također posvjedočili upućeni, a imali smo i uvid u pisane tragove podrijetla pošiljki.

Mladi Mihalić u medijima se počeo pojavljivati još kao 18-godišnji maturant i poduzetnik koji gradi modni brend Buryen Clothing, s nepromočivom odjećom i "nanotehnologijom", navodno patentiranom u Kini.

Unatoč "narudžbama iz cijelog svijeta", Mihalić s tom nepromočivom odjećom nije dobro poslovao. Prihodi su bili zanemarivi ili nepostojeći sve do 2020. godine, kad Hrvatsku i cijeli svijet zahvaća pandemija korona virusa. Tu godinu Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda! Nevjerojatne su to brojke ako se uzme u obzir da samo godinu ranije (2019.) nisu uprihodili niti eura. Još bolje, ako se uzme u obzir da imaju samo dvoje zaposlenih, a 2020. su imali samo jednu zaposlenu osobu.

Pojavom korona virusa Filipova tvrtka Buryen obnavlja "kinesku vezu", zatim mijenja poslovni imidž, stvara brend BMedical te se počinje baviti uvozom i distribucijom medicinske opreme.

A dio te "opreme" čine brzi antigenski Covid testovi punog imena Boson Biotech Rapid SARS CoV-2. Njihov licencirani proizvođač je kineska tvrtka Xiamen Boson Biotech, i to su najčešći testovi koji su se koristili u Hrvatskoj.

Testovima do Lamborghinija

Na varaždinskoj adresi Mihalićeve tvrtke, koja je bila upisana u Halmedov očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda i koja se bavila jednim od najunosnijih poslova u koroni, našli smo samo obiteljsku kuću. U nenaseljenom prizemlju na staklu je nalijepljen izblijedjeli A4 papir s natpisom: "Skladište Buryen d.d. Varaždin" (pravo ime Mihalićeve tvrtke je Buryen d.o.o.), a na istoj toj adresi iznajmljuju se apartmani. Buryenu je biznis toliko dobro išao da je Filip nabavio luksuzni Lamborghini Huracan. Njime je navodno prebio poslovni dug upravo u poslu s testovima. Bio je prijavljen i za silovanje, no prijava protiv njega kasnije je odbačena.

Buryen je, kako smo doznali, u početku doista nabavljao originalne testove od licenciranog proizvođača, kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Roba je dopremana avionima iz Kine, a zatim distribuirana u Hrvatskoj.

Međutim, Filip je odlučio iskoristiti svoje veze i poznanstva u Turskoj, pa se Buryen uskoro, u drugoj polovici 2022. prebacuje na drugu vrstu poslovanja. Mihalić, sumnja se, sa suradnicima, odlučuje pokrenuti proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima također stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici. Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da su u Turskoj uspjeli prilično vjerno rekonstruirati i proizvesti svaki dio originalnih testova, izuzev štapića za testiranje. Njega su bili primorani nabavljati odvojeno.

Svi dijelovi tog testa zatim su pakirani, slagani na kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su se dalje raspačavali. Posjetili smo to skladište sredinom ožujka 2023. Mihalićev Buryen ga je napustio petnaestak dana ranije. Unutrašnji prostor je bio prazan i detaljno očišćen, ali čini se da su zaboravili ukloniti smeće oko zgrade. Pretražili smo ga i pronašli stotine odbačenih deklaracija, kartonske kutije s oznakama istanbulske tvornice, pakiranja s natpisom Buryen, naljepnice iz kojih je vidljivo da je ista istanbulska tvornica bila pošiljatelj tih testova, odbačene ampule, certifikate, pa čak i kutije s oznakama silikatnih gelova, čije male vrećice su dio svakog testa!

Doznali smo i da su u skladištu bili zaposleni studenti koji su radili na prepakiravanju.

Upute studentima bile su ovakve: Otvori test, izbaci upute, ubaci strane upute, zatvori test.

- Jednom su održali natjecanje u kojem smo se podijelili u ekipe. Ekipa koja je imala najviše tih složenih testova dobila je separe i tri boce po izboru u Ritzu u Zagrebu - kazao nam je student.

Ipak, posao je mladome Mihaliću u jednom trenutku krenuo nizbrdo, a nakon pisanja 24sata dospio je pod lupu istražiteljima.