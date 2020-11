Korona opet ušla u splitski Dom za starije: 'Zaraženo je čak 20 korisnika, a nitko nije u bolnici'

Vidite da nad ovim virusom nema kontrole. Ja se nadam da se neće ponoviti scenarij kao u četvrtom mjesecu. Mi smo tada poduzimali sve što možemo, radimo to i sada, rekao nam je ravnatelj Doma

<p>U Dom za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu, u kojem je nakon prvog vala koronavirusa preminuo 18 ljudi, opet je došlo do zaraze, a kako doznajemo od ravnatelja <strong>Ivana Škaričića</strong>, zaraženo je 20 korisnika doma i tri djelatnika.</p><p>Situacija je, kaže nam, zasad pod kontrolom. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, dr. <strong>Željka Karin</strong>, izjavila je kako je riječ o asimptomatskim bolesnicima te da nitko od njih zasad nije u bolnici. Kako je do svega došlo pokušao nam je objasniti sam ravnatelj Škaričić koji se, usprkos pozivima na ostavku nakon prvog proboja virusa, uspio zadržati na čelu Doma za starije i nemoćne.</p><p>- Ne mogu decidirano ništa tvrditi jer sve radimo po protokolima. Radimo u timovima, a prije tjedan dana, u trenutku kada je novi tim došao na posao, sve su sestre bile negativne na koronavirus. Testiranje prije dolaska na posao je obavezno. Pet ili šest dana poslije, osjetile su simptome. Nitko od naših korisnika zasad nije u bolnici, a kako ćemo dalje neka odluči Stožer. Bolesnici su izolirani na svom katu, a riječ je i o pokretnim i o nepokretnim korisnicima koji imaju brojne komorbiditete. Stari su to ljudi, znate... Ali nema težih simptoma - kazao nam je Škaričić.</p><p>Pitali smo ga boji li se scenarija poput onoga na proljeće, kada je od posljedica zaraze preminulo 18 korisnika doma, kaže nam kako situacija nije dobra u cijeloj Hrvatskoj.</p><h2>'Nad virusom nema kontrole'</h2><p>- Vidite da nad ovim virusom nema kontrole. Ja se nadam da se neće ponoviti scenarij kao u četvrtom mjesecu. Mi smo tada poduzimali sve što možemo, radimo to i sada – kaže nam Škaričić kojeg smo upitali osjeća li se odgovornim za toliki broj preminulih.</p><p>- Nisam osjećao odgovornost da nisam napravio sve što sam mogao jer sam poduzimao sve tada propisane mjere. To je bila politička hajka na mene jer, dolazili su izbori, znate.... Tražio se krivac. Da nije bilo izbora, toga ne bi bilo. Nama se prvima to dogodilo, kasnije je buknulo u cijeloj Hrvatskoj. To se sve vidi sada. Žao mi je zbog svake smrti. Ne znam koje je rješenje za ovu situaciju – kazao nam je Škaričić, inače nekadašnji dugogodišnji gradonačelnik Omiša iz redova HDZ-a.</p><p>Na upit imaju li dovoljno djelatnika, kaže nam kako se za sada pokrivaju, te da im u utorak stiže novi tim pa će vidjeti kako će dalje. Podsjetimo, zaraza koronavirusom u Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici, buknula je u travnju, u prvom valu koronavirusa, kada je javnost svjedočila potresnim scenama evakuacije korisnika koji su se prevozili u KBC Split. Tada je Škaričić, na upit o 'proboju virusa, kazao kako je "malo eskaliralo". U tom periodu zaraženo je više od 80 korisnika, te brojni djelatnici Doma. U</p><p>Dom su stigle inspekcije, izvide je radila i policija, no utvrđeno je da nije bilo propusta te da Škaričić nije kriv. Dok su trajali službeni izvidi izašle su brojne priče djelatnika samog Doma u Vukovarskoj koji su svjedočili kako im za rad nije bila osigurana adekvatna zaštitna oprema te da su pokušavali kontaktirati epidemiologe na vrijeme, prije nego se zaraza u domu razbuktala, no nisu u tome uspijevali.</p>