'Poduzeli smo sve mjere, još ne znamo tko je donio virus u Dom'

Ivan Škaričić je na sjednici županijske skupštine u Splitu rekao da su poduzimali sve mjere, ali da se ne zna kako je virus prodro u dom. Naglasio je i da ima kvalifikacije za taj posao

<p>Nakon što je u Domu za starije u Splitu umrlo 19 ljudi, ravnatelj <strong>Ivan Škaričić</strong>, danas je prvi put na sjednici županijske skupštine podnio izvješće.</p><p>Kaže da su sve poduzeli po svim naputcima, pa čak i više. </p><p><strong>POGLEDAJTE IZJAVU IVANA ŠKARIČIĆA</strong></p><p>- Virus je prodro u Vukovarsku. Kako je prodro? Mi ne znamo tko je donio virus, mi ne znamo tko je nulti pacijent. To je još uvijek nepoznanica - rekao je Škaričić dodajući da virus srećom nije prodro u Zentu i dom u Starom Gradu. </p><p>Nastavio je kako su sve odradili po pravilima struke odradili taj posao. Rekao je da ima društveni fakultet i da je izabran po natječaju te da ima kvalifikaciju za to mjesto.</p><p>- Ispada meni kao minus da sam tako dugo bio gradonačelnik, među pet najdugovječnijih u Hrvatskoj, što su me građani Omiša pet puta birali. Nisam birao sam sebe, oni su me birali. Ovdje sam biran po natječaju - rekao je i zahvalio svim radnicima doma. </p><p>- Kao ravnatelj doma tvrdim kako smo poduzeli sve mjere koje su bile pisane da se to ne dogodi. No dogodilo se kao i kod puno drugih mjesta. Ako neko ima rješenje protiv virusa, neka nam pomogne. Mi činimo sve da zaštitimo naše korisnike. Ljudi ne smiju izaći izvan doma, ni na kupanje - kaže Škaričić, prenosi <a href="https://slobodnadalmacija.hr/split/zupanijska-skupstina-splitsko-dalmatinske-zupanije-oporba-trazi-razvlastenje-petroslava-sapunara-i-odrzavanje-tematske-sjednice-1032265">Slobodna Dalmacija</a>.</p>