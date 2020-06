Korona party u Beogradu: Nole gol do pasa, Dimitrov puže po podu, Goran pleše 'limbo dance'

Dan-dva nakon partyja pozitivan je na korona virus bio košarkaš Nikola Janković, koji se na snimkama vidi odmah uz Đokovića i ekipu. Novak je ipak došao u Zadar bez da se testirao, kao i Dimitrov

<p>Koliko god velika promocija za Hrvatsku i Zadar to bila, čini se da je organiziranje Adria Toura i gostovanje najboljeg svjetskog tenisača Novaka Đokovića te Grigora Dimitrova i ekipe bila naprosto potpuno pogrešna ideja.</p><p><strong>Pogledajte video: U Beogradu plesali sa zaraženim igračem</strong></p><p>Naime, nekoliko dana prije njihova dolaska u Zadar, Đoković, Dimitrov, Zverev i ekipa igrali su prvu stanicu Adria Toura u Beogradu, a internetom kruže snimke s partyja na kojima su bili i Goran Ivanišević i ekipa košarkaša, budući da se tih dana od košarkaškog kluba Mega Vizura oprostio Đokovićev prijatelj, trener Dejan Milošević.</p><p>Što je najgore, dan-dva nakon tog partija pozitivan je na korona virus bio košarkaš Nikola Janković, koji se na snimkama vidi odmah uz Đokovića i ekipu. Novak je ipak došao u Zadar bez da se testirao na korona virus, kao i Dimitrov. </p><p>- A little party didn't kill nobody - treštalo je sa zvučnika dok su Dimitrov, Đoković i društvo partijali, plesali "limbo dance, da bi kraj partijanja neki od njih dočekali bez košulja, zagrljeni, radeći sklekove...</p>