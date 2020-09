Korona smanjila komemoracije za žrtve 11. rujna: Biden i Pence pozdravili se u New Yorku

<p>Sjedinjene Države na komemoracijama su u petak odale počast za gotovo 3.000 ubijenih 11. rujna 2001. u napadima Al Qa'ide na New York i Washington događanjima manjeg obima zbog pandemije korona virusa.</p><p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>obilježio je 19. godišnjicu u petak u Pennsylvaniji, na mjestu gdje je pao jedan od četiri oteta zrakoplova pošto su putnici pružili otpor otmičarima.</p><p>Nakon čitanja imena 40 poginulih putnika i članova posade, Trump je pozvao na jedinstvo. </p><p>- Naša sveta zadaća, naša opravdana zadaća i naše svečano obećanje je očuvati ostavštinu tih hrabrih ljudi koji su dali svoje žive za nas prije 19 godina - rekao je Trump.</p><p>- U sjećanju, odlučni smo ostati ujedinjeni kao jedna jedina američka nacija, braniti naše slobode, naše vrijednosti, voljeti naše susjede, našu domovinu, skrbiti se za naše zajednice, poštovati naše heroje i nikada, nikada ne zaboraviti - rekao je.</p><p><strong>Joe Biden</strong>, kandidat Demokratske stranke za predsjedničke izbore 3. studenoga, prisustvovao je komemoraciji 9/11 u New Yorku gdje su teroristi zabivši se zrakoplovima u zgrade Twin Towers Svjetskog trgovačkog centra izazvali najviše žrtava.</p><p>Potpredsjednik <strong>Mike Pence</strong> i guverner New Yorka <strong>Andrew Cuomo</strong> prisustvovali su toj komemoraciji na kojoj su sudionici morali nositi zaštitne maske i održavati fizički razmak.</p><p>Biden i Pence pozdravili su se dotaknuvši se laktom, a riječ je o pozdravu koji je stekao popularnost u doba korone, čime su pokazali jedinstvo usred kampanje za predsjedničke izbore i u vrijeme oštre političke podjele.</p><p>Biden putuje također u Pennsylvaniju, ključnu saveznu državu za predsjedničke izbore no ne očekuje se susret s Trumpom. </p><p>Otmica putničkih zrakoplova bio je najveći napad na američkom tlu u povijesti SAD-a.</p><p>Međutim, visoka stopa smrtnosti izazvana korona virusom s više od 190.000 žrtava do sada, a broj i dalje raste, bacila je tešku sjenu na ovogodišnju komemoraciju. Upravo je grad New York najteže pogođeno područje u zemlji s više od 23.000 mrtvih.</p><p>Zrake svjetlosti obasjavale su nebo iznad New Yorka na mjestu gdje su stajali Blizanci (tornjevi Twin Towers). Slična zraka sjala je iz Pentagona blizu Washingtona jer je ministarstvo obrane također bilo meta Al Kaidinih terorista.</p><p>Zastave su bile na pola koplja, uključivo na Bijeloj kući, a zvona u New Yorku zvonila su u počast žrtvama. </p><p>Događaji kojima se uobičajeno komemorira 11/9 prorijeđeni su, manje je bilo govora ove godine, a neki su događaji bili svedeni samo na prisutnost članova obitelji. </p><p>U New Yorku tradicionalno čitanje imena žrtava otkazano je, pa je emitirana snimka.</p><p>Nezadovoljna zbog tih izmjena, Zaklada za komemoraciju 11/9 održala je istodobnu ceremoniju na Manhattanu na kojoj su članovi obitelji čitali imena svojih voljenih izgubljenih u napadima. Potpredsjednik Pence prisustvovao je oboma događajima. </p><p>Nakon napada SAD je izveo invaziju na Afganistan gdje je talibanski režim odbio izručiti 'mozak' operacije, zapovjednika Al Kaide <strong>Osamu bin Ladena</strong>, a 2003. SAD je napao i Irak. Američki vojnici i danas su prisutni u obje zemlje. </p><p>Američki državni tajnik <strong>Mike Pompeo</strong> otputovao je u Katar gdje će sudjelovati u među afganistanskim pregovorima ovaj vikend. Talibani i SAD postigli su sporazum u veljači i time je utrt put da Washington postupno povlači svoje snage iz Afganistana.</p>