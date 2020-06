Korona stigla u samostan nakon posjeta časnih s Kosova: 'Svega smo se čuvale, ali nije pomoglo'

U Samostanu u Đakovu zarazilo se 10 časnih sestara, a sveukupno ih je 170. Njih 30-ak je došlo s Kosova u posjet sestrama iz istog reda na molitveni skup.

<p>Tri sestre u nedjelju poslije podne dobile su temperaturu. Išle smo na testiranje i od 12 sestara nas je 10 pozitivnih, rekla je za Radio Đakovo provincijalna poglavarica, sestra <strong>Valerija Široki</strong> iz samostana Milosrdnih sestara Svetoga Križa.</p><p>Đakovo je postalo žarište COVID-19 otkako je u nedjelju otkriveno da je deset časnih sestara zaraženo virusom. Pet njih je prevezeno u osječku Kliničku bolnicu s obzirom na to da se radi o starijim ženama čije stanje zahtijeva medicinsku pažnju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Ostale imaju manje simptome te su u samoizolaciji. Od utorka su u samoizolaciji i ostale časne sestre koje žive u tom velikom samostanu, a kojih je oko 170. Navodno su virus u samostan donijele sestre s Kosova s obzirom na to da je grupa od njih 30-ak prije nekoliko dana došla u Đakovo u posjet sestrama iz istog reda na molitveni skup.</p><p>Dolazak časnih sestara organizirao je sam samostan pa za njega nitko nije znao. S obzirom na to da se na Kosovu nalazi mnogo zaraženih, pridošle gošće predstavljale su opasnost za sve sestre u đakovačkom samostanu.</p><p>Tijekom ponedjeljka i utorka u kompleksu samostana neprestano borave epidemiolozi koji uzimaju uzorke i testiraju sestre kako bi se utvrdio točan broj zaraženih. Provincijalna poglavarica samostana, sestra <strong>Valerija Široki</strong>, potvrdila je i da su zbog opasnosti od COVID-19 sestre zatvorile i svoj vrtić Sunčev sjaj Nazaret te centar Amadea, u kojemu su pružali psihosocijalnu pomoć ugroženima, iako sestre koje su tamo radile nisu pozitivne na virus.</p><p>- Prvo smo odmah zatvorile vrtić, a također će biti zatvoren i Centar Amadea da drugi ne budu izloženi, jer i same ne znamo na koji način je došlo do kontakta s COVID-om-19. Ali, evo, imali smo možda neke susrete u kojim je iz nekih razloga očito došlo do zaraze. Sestre su bile svjesne i od prvih dana bile smo jako u tim mjerama, baš da se pridržavamo sve i sad smo konačno mislile: ‘Bit će sve u redu i krenut ćemo u ljeto’, ali ipak nije tako.</p><p>Sestre su na oprezu, više su predane molitvi, i od jučer je samoizolacija za svaku sestru. Nemamo više ništa apsolutno zajednički, prekidamo sve naše zajedničke točke. Jednostavno moramo biti oprezni dok ne vidimo daljnja postupanja što se tiče testiranja samostana - pojasnila je za Radio Đakovo provincijalna poglavarica, sestra Valerija Široki. Zatvorena je i samostanska crkva u kojoj se mise ni ranije nisu održavale zbog korone, dodaje sestra Valerija.</p><p>Inače, u osječkom Stožeru civilne zaštite potvrdili su kako ova županija sad ima ukupno 23 zaraženih ljudi te da je izgledno kako će na području Đakova 300-tinjak ljudi završiti u samoizolaciji do kraja obrade svih koji su pod sumnjom na virus.</p><p>U Osijeku se još prate oni koji su bile u kontaktu s dvojicom zaraženih od prije desetak dana. Jedan od njih je i <strong>Domagoj Kurtović</strong>, predsjednik Mladeži HDZ-a iz Osijeka, koji je na svom Facebook profilu objavio da je zaražen, da se nalazi u bolnici te da poziva sve svoje kontakte da se jave epidemiolozima.</p><p>- Povećan broj zaraženih nalaže svim građanima da se ponovno vrate na postrožene mjere osobne zaštite. Maska mora postati svakodnevica, držanje razmaka i higijena također. Zabranili smo posjete staračkim domovima, zabranili smo posjete pacijentima u bolnicama, a ako idete na preglede kod liječnike, obavezno imajte masku jer bez nje nećete moći ući. Nema mjesta panici, svi izvori zaraze su pod kontrolom, kao i njihovi kontakti te je bitno da na tome ostane - rekao je <strong>Ivan Anušić</strong> iz osječkog Stožera.</p>