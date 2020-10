Korona ušla u dom: 'Pokretnim štićenicima nisu poslali briseve, morali smo ih voziti na testove'

Javila nam se zaposlenica jednog doma za starije u zagrebačkoj županiji. Kako tvrdi, iz HZJZ-a su im poslali briseve samo za nepokretne štićenike, a za pokretne su tražili uputnice

<p>Prije desetak dana, korona virus se zavukao u još jedan dom za starije. Dogodilo se, kao što se dogodilo već više puta dosad. Ovaj put je riječ o jednoj privatnoj ustanovi na području zagrebačke županije koja pruža smještaj preko dvadeset štićenika. Što je bilo? </p><p>Jedna od štićenica je imala operaciju na Svetom Duhu i vratila se pozitivna. Uskoro je druga štićenica preminula. Domu je javljeno da je umrla od Covida, liječnik ih je obavijestio. Osoblje i vlasnici su pokušali spriječiti daljnji prodor, ali onda su počeli problemi druge vrste. Ovo nam je ispričala zaposlenica dotičnog doma. Član njene obitelji je vlasnik. Njihovi identiteti, kao i ime ustanove, poznati su redakciji, ali su nas zamolili da ih ne otkrivamo.</p><p>- Nakon što nas je nazvao liječnik, odmah smo se angažirali. Htjeli smo pokupiti briseve za testiranje, kako bismo provjerili je li još itko zaražen. Prvo smo otišli na hitnu pomoć po onaj prijenosni hladnjak, a zatim u Rockfellerovu, u Hrvatski zavod za javno zdravstvo, po briseve. Dali su nam ih i vratili smo se brzo natrag, ali onda je uslijedilo iznenađenje. Tamo je bilo samo nekoliko briseva - priča nam gospođa. </p><p>Zašto je bilo samo nekoliko briseva ako imate preko dvadeset štićenika, pitamo.</p><p>- Poslali su samo za nepokretne. A za pokretne štićenike su tražili da im odabrani liječnik obiteljske medicine da uputnice i da ih se onda pošalje po briseve. Kao da je bio problem ubaciti još dvadesetak štapića u hladnjak! Mislim, to mi je izgledalo kao da šalju ljude da se dalje proširi zaraza - govori nam gospođa. </p><p>I što se dalje događalo? </p><p>- Ništa, za neke briseve smo se snašli, a ostale štićenike smo vozili u Rakitje na testiranje. Svi su bili pozitivni. U nedjelju smo obaviješteni o prvom slučaju, a u utorak smo svi bili pozitivni. Uključujući mog supruga i mene. Sad smo u izolaciji - kaže nam gospođa i naglašava još jedan problem. </p><p>- U razredu mog djeteta bio je jedan pozitivan slučaj. Stavljeni su svi u samoizolaciju na tjedan dana. Da biste došli na testiranje u centar u Rakitju, morate se ranije naručiti. Htjela sam naručiti svoje dijete koje je zasad negativno, iako živimo zajedno i vjerojatno će ga i ona pokupiti. Međutim, bilo ih je nemoguće dobiti. Uputila sam doslovno stotine poziva. Ništa. Ili su bili zauzeti ili se nitko nije javljao. Na kraju sam ih uspjela dobiti tek u srijedu i naručili su nas za tjedan dana. Kad sam ih upozorila da mi se dijete vozilo u školskom autobusu, pomakli su na četvrtak. U petak su mi rekli da će nalazi biti gotovi iza 14 sati, ali tada doktorica ne radi. Slijedi vikend i ne može se doći do nalaza. Nitko me nije zvao, nisam dobila mail i na kraju sam direktno zvala liječnicu. Privatno, da saznamo rezultate mimo radnog vremena. Da nismo bili dobri s njom, ne bismo do ponedjeljka saznali - priča na iznervirana gospođa. </p><p>Kako kaže, nitko je nije pitao za kontakte, već je po svojoj savjesti zvala i obavještavala ljude. </p><p>Poslali smo upit HZJZ-u da nam razjasne je li istina da nisu odmah ustupili briseve i za pokretne štićenike te zašto to nisu učinili, ali do zaključenja ovog broja nije stigao odgovor. Javili smo se i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije i pitali ih zbog čega je nastao zastoj u komunikaciji.</p><p>Ubrzo je stigao odgovor u kojem su nam objasnili da su proteklih tjedana, a posebno zadnjih desetak dana izloženi velikom broju upita građana bilo za uzimanje brisa, bilo za savjet i postupanje vezano za COVID-19. S obzirom na izražen liječnički kadrovski deficit i infrastrukturu koju neprestano dograđujemo, svjedočimo nenamjernim i neželjenim situacijama kada iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti reagirati u trenutku, navode iz Rakitja i naglašavaju da ulažu silne napore kako bi odgovorili na sve potrebe građana iz naše domene.</p><p>- Angažirali smo i dodatne ljudske kapacitete. U završnoj smo fazi opremanja laboratorija kako bi stanovnicima Županije omogućili testiranje u laboratoriju u Rakitju. Za sve je potrebno razumijevanje, vrijeme, strpljenje, ljudi i novac.</p><p>Ispričavam se svima koji nas proteklih dana nisu uspjeli dobiti i učiniti ćemo sve kako bi našim sugrađanima olakšali situaciju i bili im podrška i pomoć u ovoj ozbiljnoj epidemiološkoj situaciji - poručili su iz Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.</p>