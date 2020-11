Korona zakon u Srbiji od danas: Ministar može kazniti građane ako odbiju obavezno cijepljenje

Novi zakon definira uvjete pod kojima bi cijepljenje protiv Covida-19 u Srbiji moglo biti obvezno, što komunalni inspektori i policajci smiju raditi, čega ćemo se morati pridržavati u karanteni ili izolaciji

<p>U Srbiji su od danas u 14 sati na snazi izmjene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, javlja <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3566893/paznja-vazno-tacno-u-14-sati-u-srbiji-na-snagu-stupio-korona-zakon-sa-ove-4-kljucne-tacke-kazne-su-od-5000-do-300000" target="_blank">Kurir</a>.</p><p>Skupština Srbije usvojila je sinoć izmjene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, što je pravni okvir za mjere i postupke u kojima će, prema navodima vlasti, biti bolje kontrolirana epidemija korona virusa i spriječene velike negativne posljedice.</p><p>Novi zakon definira uvjete pod kojima bi cijepljenje protiv Covida-19 u Srbiji moglo biti obvezno, što komunalni inspektori i policajci smiju raditi, čega će se Srbi morati pridržavati u karanteni ili izolaciji, mogu li građani Srbije biti kažnjeni i koliko zbog nepoštivanja mjera. Ovlasti su dane ministru zdravstva i onome što on može odlučiti tijekom epidemije.</p><p>Ovo su ključne odredbe novog Zakona o zaštiti stanovništva:</p><h2>1. Obavezno cijepljenje i 'tri ključne riječi'</h2><p>Jedna od najvažnijih novina je ona iz članka 33. Zakona, koja podrazumijeva mogućnost uvođenja hitne imunizacije. Danom stupanja na snagu ovog zakona cijepljenje može biti preporučeno ili obvezno.</p><p>Nalaže se aktom ministra zdravlja, u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, na prijedlog Instituta za javno zdravlje Srbije i uz suglasnost Stručne komisije za zarazne bolesti.</p><h2>2. Nove kazne</h2><p>Pored sanitarne i komunalne inspekcije, policija je odgovorna i za provedbu kaznene politike kako za fizičke tako i za pravne osobe.</p><p>Iznos novčanih kazni za nenošenje maski u zatvorenom prostoru i nepoštivanje fizičke udaljenosti ostat će nepromijenjen (5.000 dinara za fizičke osobe i od 50.000 do 300.000 za pravne osobe), ali njihova primjena bit će brža i učinkovitija.</p><p>Zakon također propisuje kazne za one koji odbiju obvezno cijepljenje ako se ono uvede. </p><h2>3. Izolacija i karantena kod kuće</h2><p>Novi zakon navodi da je izolacija kuće mjera koja zahtijeva liječenje kod kuće i ograničava slobodu kretanja pacijenata s zaraznim bolestima, a kod kojih je utvrđena prisutnost simptoma ili znakova zarazne bolesti.</p><p>Ovu će mjeru ubuduće propisivati ​​specijalist za zarazne bolesti ili drugi liječnik u skladu s naredbom ministra, o čemu će morati obavijestiti epidemiologa koji je odgovoran za određeno područje.</p><p>Mjeru karantene kod kuće propisat će specijalist epidemiologije nadležne institucije, a zakon navodi da je to mjera koja ograničava slobodu kretanja ljudi i zahtijeva praćenje zdravstvenog stanja zdravih osoba za koje se sumnjalo da su u kontaktu s zaraženim bolestima ili se sumnja na njih .</p><h2>4. Znatno šire ovlasti ministra</h2><p>Ključna osoba kada je u pitanju donošenje mjera u slučaju pandemije bit će ministar zdravstva, a izmjenama zakona njegove su ovlasti znatno proširene.</p><p>Na temelju prijedloga Povjerenstva i Ureda, ministar može narediti:</p><p>a) zabranu okupljanja na javnim mjestima</p><p>b) ograničenje kretanja stanovništva na području pogođenom izvanrednom situacijom;</p><p>c) zabrana ili ograničenje putovanja;</p><p>g) zabrana ili ograničenje trgovine određenim vrstama roba i proizvoda;</p><p>d) hitno cijepljenje;</p><p>f) mjere osobne zaštite od infekcije.</p>