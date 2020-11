Skandal u Srbiji: Fotku polugole pacijentice iz Covid centra sad dijele po društvenim mrežama

Tražimo hitnu istragu, rekao je Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda o grubom kršenju prava pacijentice i naglasio da je to kazneno djelo. U istragu oko nastanka fotografije uključila se i vojska

<p>Sramota u Beogradskoj areni koja je prenamijenjena za prihvat Covid bolesnika. Netko je prije nekoliko dana fotografirao mlađu ženu u donjem rublju dok se presvlačila u svom odjeljku. I sad se ta fotografija masovno širi društvenim mrežama. </p><p>- Tražimo hitnu istragu - rekao je <strong>Goran Vesić</strong>, zamjenik gradonačelnika Beograda o grubom kršenju prava pacijentice i naglasio da je to kazneno djelo.</p><h2>Ispričavamo se. Krivci će odgovarati</h2><p>U istragu oko nastanka fotografije uključila se i vojska.</p><p>- Tražio sam od direktora Beogradske arene Gorana Grbovića da se hitno istraži kako je došlo do ovoga. On se već obratio vojsci i MUP-u - rekao je zamjenik gradonačelnika Beograda. </p><p>- Bijesan sam! Ni Beograd ni vojska nisu krivi za ovo, ali dužni smo ispričati se ovim ženama i njihovim obiteljima i obećati da će krivci za ovaj skandal odgovarati - rekao je Vesić.</p>