Koronu ćemo liječiti kroz nos?

Znanstrvenici sa američkog Sveučilišta Johns Hopkins otkrili su kako je uzrok gubitka njuha enzim ACE-2, a potom su odlučili testirati antivirusne lijekove koji se primjenjuju kroz nos

<p>Tim američkih znanstvenika nedavno je otkrio uzrok gubitka njuha kod korone. Uzrok je enzim ACE-2, pomoću kojega korona ulazi u stanice.</p><p>Nakon ove spoznaje sljedeći korak je testiranje antivirusnih lijekova koji se primjenjuju kroz nos i tako se izravno pokušavaju obračunati s virusom. Neslužbeno, i u Hrvatskoj stručnjaci razmatraju primjenu takvih terapija, što do sada nije bio slučaj. Komentar smo tražili od epidemiologa <strong>Krunoslava Capaka</strong>, ravnateljicu Klinike “Dr. Fran Mihaljević” <strong>Alemku Markotić</strong> i ministra zdravstva <strong>Vilija Beroša</strong>. Jedini se do sada oglasio ministar, koji je rekao da će proslijediti upit kliničarima.</p><p>- Ovo mi je prvi glas. Zaista nisam upoznat s tim - odgovorio nam je <strong>Zvonimir Šostar</strong> iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Najčešći simptom, uz temperaturu, bolove u grlu, kašalj, bolove u grudima i slabost, jest gubitak okusa i mirisa. Zbog toga su znanstvenici američkog Sveučilišta “Johns Hopkins” u Baltimoreu odlučili istražiti uzrok simptoma.</p><p>Za svoju studiju ispitali su tkiva 23 pacijenta, kojima su ih odstranili tijekom operacija. Pacijenti koji nisu bili zaraženi korona virusom bili su operirani zbog tumora ili upale sinusa. Pokazalo se da ekstremno visoka doza enzima ACE-2 točno u predjelu nosa uzrokuje gubitak njuha. Upravo iz nosa se uzimaju uzorci za testiranje na koronu. Mnogi građani su se požalili kako je to bolno, pa smo provjerili s liječnicima zbog čega je tako.</p><p>- Zna biti neugodno jer nemamo svi istu građu nosa i dišnih putova. I mene su testirali i bilo je neugodno - potvrdila nam je infektologinja iz Zagreba.</p>