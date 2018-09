Korumpirani sudac nakon više od godinu dana otišao u zatvor

Bivši nogometni sudac Željko Širić uhićen je u utorak u Osijeku zbog primanja mita. Osuđen je na četiri godine zatvorske kazne.

Županijski sud u Osijeku odbio je njegovu posljednju molbu za odgodu izdržavanja kazne, a kako se nije pojavio u zatvoru, po njega je poslana policija, javlja Telegram.

Širić je već godinu i pol dana izbjegavao odlazak u zatvor. Prvo mu je to omogućeno kako bi mogao završiti svoje obaveze predavača na Fakultetu elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku gdje drži nastavu tjelesnog odgoja. Sud je tada utvrdio da je njegova prisutnost potrebna da se nastava neometano odvija.

Uz to, Širić je bio i voditelj Studentskog športskog kluba Feritos i ta obaveza bila je važnija od odsluženja kazne. U zatvor se zbog toga nije morao javiti sve do 12. ožujka ove godine.

Dva tjedna prije isteka tog roka, odobrena je nova odgoda. Širić je uvjerio sud da mora na operaciju desnog koljena. Zahvat je bio zakazan u travnju, ali je ipak odgođen do kraja svibnja. Anesteziolog je preporučio odgodu jer je Širić imao visoki tlak.

Obzirom da se takve vrste operacija ne obavljaju u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, sud je odgodu odobrio i to do 12. lipnja. No, Širić se ni tada nije pojavio u zatvoru. Sudu je napisao da ga je uhvatio išijas, ima vrtoglavice, omaglice i proširene vene.

Specijalist kirurgije dodao je kako se artroskopija koljena odgađa zbog hitnije operacije vena. Širiću je operacija zakazana 29. listopada. I sam specijalist pojasnio je sudu da se takvi zahvati teško mogu obaviti u zatvoru i predlaže odgodu. Širić je u to vrijeme, bez obzira na brojne boljke, i dalje držao nastavu tjelesnog odgoja na fakultetu.

Bivši nogometni sudac pokušao je i prije nekoliko dana odgoditi odlazak u zatvor. Sucu je napisao da zbog svih operacija i nastavka liječenja dijagnoze M54.4 - lumbago s išijasom, moli novu odgodu. Sudac ju je ovoga puta odbio. Širić je na rješenje 13. rujna uložio žalbu, no ona je odbijena.