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4,3 RICHTERA

Kosi toranj prošao bez štete nakon potresa u blizini Pise

Piše HINA,
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Kosi toranj prošao bez štete nakon potresa u blizini Pise
Foto: Wang Kaiyan/XINHUA
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Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) objavio je da je potres imao magnitudu 4,3. Epicentar se nalazio oko sedam kilometara od Pise, na dubini od osam kilometara.

Područje oko središnjeg talijanskog grada Pise pogodio je potres.  Gradske vlasti priopćile su u utorak da je mnogo ljudi u strahu od veće štete istrčalo na ulice. Nakon potresa, koji se dogodio oko 10.15 sati, upućeno je nekoliko stotina poziva na broj hitne službe 112. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima i šteti.

Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) objavio je da je potres imao magnitudu 4,3. Epicentar se nalazio oko sedam kilometara od Pise, na dubini od osam kilometara.

Pisa je u svijetu poznata po Kosom tornju, koji je visok više od 50 metara. Prva izvješća vlasti pokazala su da nije oštećen te je i dalje otvoren za posjetitelje.

Italija se nalazi na granici između Afričke i Euroazijske tektonske ploče stoga je cijela zemlja redovito pogođena podrhtavanjima tla.

Prošlog vikenda snažan potres pogodio je južnotalijanski grad Napulj, najjači u posljednja četiri desetljeća. U potresu magnitude 4,7 ozlijeđeno je 26 ljudi.

U Napulju je u utorak održan prosvjedni marš na kojem su stanovnici od države tražili bolju zaštitu od potresa. Na transparentima su se mogli vidjeti slogani poput "Sram vas bilo".

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