Kosor o Plenkoviću i rošadama: Eto, vraća se na moje ministre, a moje ime ne može izgovoriti...

Gotova je još jedna rošada u Vladi Andreja Plenkovića.

Novi ministar graditeljstva, nakon Paladine, postaje predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić. Na oproštajnoj presici Paladina je rekao kako je pritisak bio prevelik i kako je premijera o svojoj odluci obavijestio dva mjeseca prije. Nasljedniku je poželio sreću u obavljanju posla.

I dok je Paladina otišao 'tiho' uz zahvale Plenkoviću, Nataša Tramišak djelovala je poprilično ljuto odlukom premijera da je 'ukloni' s ministarske pozicije.

- U kratkom razgovoru koji sam imala s premijerom, gdje je on najavio svoju želju da me smjeni, nisam dobila adekvatan odgovor iz kojeg razloga on to čini. On i dalje nije dao odgovor niti razloge zbog kojih je zatražio moju smjenu - rekla je na presici.

Na njezinu poziciju stiže Šime Erlić.

Na promjene u Vladi se osvrnula i bivša premijerka Jadranka Kosor.

- A eto, vraća se na moje ministre. Spominje vladu 2010.-2011. a ne može izgovoriti ime osobe koja je vladu vodila - poručila je Kosor na Twitteru.

Osoba na koju se Kosor referira je Bačić, koji je u njezinoj vladi bio ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Funkcije u vladi Jadranke Kosor imali su i Davor Božinović te Gordan Jandroković.

