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O SJEDNICI U GOSPIĆU

Kosor: 'Par cirkusanata će javno piti vodu, oni koji propituju bit će označeni kao da histeriziraju'

Piše 24sata,
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Kosor: 'Par cirkusanata će javno piti vodu, oni koji propituju bit će označeni kao da histeriziraju'
Zagreb: Bivša premijerka Jadranka Kosor | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
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Bivša premijerka na X-u je komentirala sutrašnju sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša

Bivša premijerka Jadranka Kosor na društvenoj mreži X oglasila se o sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Sjednica se već trebala održati, no odgođena je zbog razornih požara na području Omiša. 

Nekoliko stotina građana okupilo se jutros na prosvjedu u Gospiću. Objavu Jadranke Kosor prenosimo u cijelosti.

- Nikakve rezultate neće dati sutrašnja sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Par cirkusanata će javno piti vodu, oni koji propituju bit će označeni kao oni koji histeriziraju. Psi će lajati, karavane prolaziti. I otrovni kamioni - poručila je.

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