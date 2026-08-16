Kosor: 'Par cirkusanata će javno piti vodu, oni koji propituju bit će označeni kao da histeriziraju'

Bivša premijerka Jadranka Kosor na društvenoj mreži X oglasila se o sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Sjednica se već trebala održati, no odgođena je zbog razornih požara na području Omiša.

Nekoliko stotina građana okupilo se jutros na prosvjedu u Gospiću. Objavu Jadranke Kosor prenosimo u cijelosti.

Nikakve rezultate neće dati sutrašnja sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Par cirkusanata će javno piti vodu, oni koji propituju bit će označeni kao oni koji histeriziraju. Psi će lajati, karavane prolaziti. I otrovni kamioni. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) August 16, 2026

- Nikakve rezultate neće dati sutrašnja sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Par cirkusanata će javno piti vodu, oni koji propituju bit će označeni kao oni koji histeriziraju. Psi će lajati, karavane prolaziti. I otrovni kamioni - poručila je.