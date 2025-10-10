Kostopeč odustao od borbe za mjesto šefa HDZ-a Zagreb: 'Ja vjerujem da Zagreb treba bolje'

Zajedno sa svojim timom, donio sam odluku da neću nastaviti s kandidaturom za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, napisao je na društvenim mrežama abdominalni kirurg Pavo Kostopeč. On je prije gotovo dva tjedna najavio kandidaturu za šefa gradske organizacije HDZ-a Zagreb, ali je sada iznenada odustao.

U podužoj objavi zahvalio se svima koji su ga podržali, od prijatelja i obitelji pa sve do sugrađana.

- Bez obzira na to što nismo vodili javnu kampanju, vi, moje prijateljice i prijatelji, stranačke kolegice i kolege, znate koliko je naš zajednički rad bio intenzivan, sadržajan i svakodnevan; ne samo u ovom razdoblju pretkampanje, nego i puno, puno dulje - napisao je i dodao:

- Na onima koji će voditi gradsku organizaciju ostaje puna odgovornost da nas povedu prema pobjedi na sljedećim izborima, jer vjerujem da Zagreb treba i zaslužuje bolje. Kao što sam isticao u kampanji – ostajem Jedan od nas. Hvala vam od srca.

Prvi krug izbora u HDZ-u za nove predsjednike i potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija je 26. listopada, a svaki kandidat za predsjednika gradske organizacije treba prikupiti potpise i predati kandidaturu do 11. listopada. Drugi krug je 2. studenog.