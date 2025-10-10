Obavijesti

News

Komentari 0
UNUTARSTRANAČKI IZBORI

Kostopeč odustao od borbe za mjesto šefa HDZ-a Zagreb: 'Ja vjerujem da Zagreb treba bolje'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Kostopeč odustao od borbe za mjesto šefa HDZ-a Zagreb: 'Ja vjerujem da Zagreb treba bolje'
Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Prvi krug izbora u HDZ-u za nove predsjednike i potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija je 26. listopada, a svaki kandidat za predsjednika gradske organizacije treba prikupiti potpise i predati kandidaturu do 11. listopada. Drugi krug je 2. studenog

Zajedno sa svojim timom, donio sam odluku da neću nastaviti s kandidaturom za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, napisao je na društvenim mrežama abdominalni kirurg Pavo Kostopeč. On je prije gotovo dva tjedna najavio kandidaturu za šefa gradske organizacije HDZ-a Zagreb, ali je sada iznenada odustao.

U podužoj objavi zahvalio se svima koji su ga podržali, od prijatelja i obitelji pa sve do sugrađana.

- Bez obzira na to što nismo vodili javnu kampanju, vi, moje prijateljice i prijatelji, stranačke kolegice i kolege, znate koliko je naš zajednički rad bio intenzivan, sadržajan i svakodnevan; ne samo u ovom razdoblju pretkampanje, nego i puno, puno dulje - napisao je i dodao:

-  Na onima koji će voditi gradsku organizaciju ostaje puna odgovornost da nas povedu prema pobjedi na sljedećim izborima, jer vjerujem da Zagreb treba i zaslužuje bolje. Kao što sam isticao u kampanji – ostajem Jedan od nas. Hvala vam od srca.

VRUĆA JESEN HDZ-ova križaljka u Zagrebu: Traže novog šefa, moguća četiri kandidata, ali svi još šute...
HDZ-ova križaljka u Zagrebu: Traže novog šefa, moguća četiri kandidata, ali svi još šute...

Prvi krug izbora u HDZ-u za nove predsjednike i potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija je 26. listopada, a svaki kandidat za predsjednika gradske organizacije treba prikupiti potpise i predati kandidaturu do 11. listopada. Drugi krug je 2. studenog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
OPORBA ZGROŽENA

Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno. Posao je isti, ali novac drastično raste: 'Ulazimo u mandat razvoja, a ona će raditi s građanima'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja
VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'
IZVANREDNO OBRAĆANJE

VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'

Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina, rekao je Vučić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025