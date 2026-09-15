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KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+

Kosturi lete iz ormara, a Vlada ih tek sad čisti. Što su čekali?

Piše Bojana Mrvoš,
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Kosturi lete iz ormara, a Vlada ih tek sad čisti. Što su čekali?
24sata Otok: Parcela na kojoj je dovežen otpad iz Italije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Kako objasniti činjenicu da je, kako je potvrđeno iz Državnog inspektorata, u Otoku riječ o nezakonitim pošiljkama otpadne plastike i tekstila iz Italije?

Nikome iz Hrvatske, piše naš Ivan Pandžić, vjerojatno ne bi palo na pamet otići u Njemačku, osnovati ondje tvrtku za jedan euro, u nekom gradiću unajmiti dvorište i u njega iskrcati otpad ilegalno dovezen iz Italije. U Hrvatskoj je to moguće. Nije, dakle, problem u poduzetnom pojedincu - jer u Hrvatskoj sigurno ima ljudi koji bi voljeli zaraditi na takvoj raboti u Njemačkoj - problem je u Hrvatskoj, u kojoj takvo što prolazi bez pol muke, a u Njemačkoj je nezamislivo.

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