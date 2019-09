Kovač najavio kandidaturu za šefa HDZ-a: 'Ja ću pobijediti'

Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Miro Kovač u RTL-u Danas je najavio kandidaturu za šefa HDZ-a.

Kovač je komentirao i današnju izjavu Milorada Pupovca.

- Ja sam govorio svojedobno o povlačenju te izjave, to se, meni se čini, nije dogodilo. Ja sam razočaran, sablažen, nezadovoljan. Očekivao sam da će gospodin Pupovac reći da je pogriješio, da mu ne pada na pamet uspoređivati Hrvatsku s NDH, da ne dijeli razmišljanje Aleksandra Vučića. Iskreno govoreći, sada pod ovakvim dojmom, da sam predsjednik HDZ-a Pupovcu bih se zahvalio, a stranačkim tijelima predložio da se raskine dogovor s SDSS-om. Ovo je maltretiranje hrvatske javnosti - rekao je Kovač.

- Treba napraviti jasan rez i reći hrvatskoj javnosti da demokratska vlast štiti svakog državljana neovisno kojeg je porijekla, spola, seksualne orijentacije, ali da mene netko maltretira... - kazao je Kovač.

Odbacio je Pupovčevu tvrdnju da je "sjeme zla" posijala Vlada Tomislava Karamarka, a u kojoj je sjedio i Kovač.

- To nije istina. Ja sam svojedobno kao član Predsjedništva HDZ-a pregovarao o njegovom sudjelovanju unutar Vlade, nije istina da nije bilo razgovora. Žao mi je što gospodin Pupovac ne koristi autoritet u Hrvatskoj da pridonese jednom sasvim normalno suživotu - kazao je.

Unutarstranački izbori u HDZ-u su iduće godine, a jedan od kandidata, izgleda, bit će i Miro Kovač.

- Ova situacija nema nikakve veze s unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Kad budu izbori bit će kandidata, neka ih bude što više, to je dobro za demokraciju u HDZ-u. Gospodin Plenković neki je dan govorio da će biti kandidati da će pobijediti. Ja sad kažem da ću biti kandidat i ja ću pobijediti. No to sada nije tema, sada nije vrijeme za to. Sad je tema gospodin Pupovac koji nije povezan s nikakvim izborima u HDZ-u", poručio je Kovač.