Kovačevićeva obrana tražila da se izbace dokazi kojih nema, svjedočit će i Ivan Turudić?

Neobičan razvoj događaja na Županijskom sudu u Zagrebu: Dragan Kovačević i njegova obrana su tražili da se iz spisa maknu dokazi koje smatraju nezakonitima, međutim ti dokazi ni nisu u drugoj optužnici o kojoj odlučuje sudsko vijeće. Ne samo to, nisu se ni pojavili na raspravi u srijedu.

- Budući da obrana danas nije pristupila sjednici optužnog vijeća pa nije mogla niti pojasniti svoj dokazni prijedlog, Uskok je predložio da se obrani, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, uskrati pravo na predlaganje ovakve procesne radnje jer je ona očito usmjerena kao odugovlačenje kaznenog postupka - rekao je zamjenik v. d. ravnateljice Uskoka Krešimir Ostrogonac i dodao da se traži izuzeće dokaza koji ni nisu u ovom spisu.

Riječ je o optužnici u kojoj tužiteljstvo tvrdi da je Krešo Petek davao Draganu Kovačeviću mito u zamjenu za ugovaranje poslova s njegovom tvrtkom Elektrocentar Petek i tvrtkama koje je Petek odabrao.

Dobili smo Dragana Kovačevića na telefon koji nam je rekao da je sve laž.

- Nakon gotovo četiri godine tijekom kojih se suočavam s lažnim optužbama koje nisu potkrijepljene nijednim dokazom upućujem ovo priopćenje za javnost kako bih pokušao na konstrukcije odgovoriti činjenicama. Proces protiv mene počeo je prije gotovo četiri godine, a do sada suđenje još nije ni počelo. Vrijeme do početka suđenja je pak iskorišteno za iznošenje niz lažnih optužbi, konstrukcija, insinuacija i kompromitaciju SMS poruka stavljenih u kontekst nalik na film 'Balkanski špijun'. Tužitelj ih je plasirao u medije preko nekoliko odabranih novinara, u cilju da konstrukcije iz njegove kuhinje postanu jedina u javnost prisutna teza, u čemu je djelomično i uspio jer se i danas ponavljaju u medijskom prostoru. Još jednom se pokazala dobro uhodana praksa hrvatskog tužiteljstva da je medijska paljba to jača, što je manje dokaza. Obzirom na to da u mom slučaju nema nijednog dokaza, medijska kampanja usmjerena na difamaciju mene i moje karijere bila je iznimno visokog intenziteta. Nemam se namjeru braniti u javnosti već na sudu i u sudskom procesu tijekom kojeg ću dokazati svoju nevinost i sprati ljagu sa svoga imena, ali imam potrebu naglasiti da sam nakon četiri godine napada umoran od laži, izmišljenih teza i insinuacija za koje nema nikakva uporišta. Također, naglašavam da je teret dokaza na strani tužitelja pa gospodu pozivam da pronađu dokaze i da se prestanu služiti konstrukcijama i izvrtanjima činjenica u javnom prostoru s jednim ciljem – da me bez dokaza osude na temelju dojma. Napominjem da u cijelom spisu nema niti jednoga dokaza koji potvrđuje lažne teze koje je tužitelj postavio. Nisam prekršio niti jedan članak zakona pa tako ni članak po kojem sam optužen niti sam prekršio Statut Janaf d.d. - stoji u priopćenju kojeg nam je poslao.

Optuženik ne mora doći na optužno vijeće, ali je zaista neobičan potez obrane da traži izuzeće dokaza kojih nema i da se ne pojavi na sjednici na kojoj se raspravlja i o dokazima i o optužnici. Odluka se očekuje u četvrtak u 11 sati i 45 minuta.

Ako su USKOK-ovi istražitelji u pravu, Krešo Petek je kao dio mita kupovao dijela Draganu Kovačeviću i njegovim prijateljima među kojima je i novi glavni državni odvjetnik, i trenutno sudac na Visokom kaznenom sudu, Ivan Turudić. S obzirom da je to uključeno u novoj optužnici protiv Kovačevića i Peteka, Turudić će biti pozvan kao svjedok. I to je potpuno legitimno, svatko može biti svjedok u sudskom procesu. Međutim, ovo je do sad neviđena situacija u Hrvatskoj: glavni državni odvjetnik će svjedočiti da nešto u optužnici koju su pisali njegovi podređeni nije istinito.

- Nije. Nije mi nikad kupovao odijela. U toj trgovini nisam kupovao odijela ni ja sam. Bio sam tamo i kupovao sam, ali su najviše bile košulje u pitanju. Išao sam tamo, najčešće sa svojim sinom. I kad bi došao, izabrao bi robu i platio bih odmah. Tamo je bio i voditelj trgovine, koji se tamo spominje po medijima. I uvijek su bile jedna ili dvije prodavačice - rekao je Ivan Turudić prošle godine.

Isto bi, ako je istina, trebao ponoviti i u svojstvu svjedoka. Neugodna situacija za državne odvjetnike, njegove zamjenike, koji će sjediti na mjestu tužitelja i predstavljati Republiku Hrvatsku u ovom slučaju. Ne može biti lagano optužiti šefa da laže. On je još prošle godine kritizirao USKOK jer ga nisu ništa pitali.

- Mene nisu zvali, a mislim da bi to bilo neko elementarno fer postupanje. Da me pozovu da im ja kažem. Ja nikada od Dragana Kovačevića nisam dobio nikakvo odijelo, nikakav poklon. To uopće nije bila opcija - rekao je Turudić.

Isto tvrdi i Dragan Kovačević.

- Sva dokumentacija primitci i računi neoborivo dokazuju da je trgovačko društvo kupovalo odjeću za sebe i da te transakcije sa mnom nemaju nikakve veze - govori.

A Turudić će kao glavni državni odvjetnik imati i pristup spisu iako je svjedok. Na njemu je da ne dolazi u napast i da ga ne pregledava jer ne postoji način da se osigura da ga ne otvara. U tom spisu, jedan od dokaza su i poruke koje je objavio Jutarnji list.

- Rekapitular Dragi osobno – 5.250. Mario K – 3.885, Mili – 6.445, Jozef – 5.500, Turud – 1.800. Ovo su VPC cijene i treba dodati PDV. Javi tvrtkicu, lp. ŽV. - piše Jutarnji list.

Ta poruka je navodno 6. listopada 2017. u 13:19 stigla na mobitel Dragana Kovačevića, bivšeg šefa Janafa, a poslao ju je Željko Vidaković , prokurist trgovačkog društva Norma kojem je Elektrocentar Petek, tvrtka Kreše Peteka, navodno plaćala račune za odjeću koju su kod njega kupovali Kovačević, njegov sin, prijatelji i poznanici. U poruci se spominju Milijan Brkić i njegov brat Jozo, Mario Kapulica, sudac Ivan Turudić i drugi.

I braća Brkić i Kapulica negiraju da su im Kovačević i Petek ikad platili ili sređivali odjeću. Željko Vidaković na ispitivanju u USKOK-u nije osporavao poruke niti je negirao da Kovačevića poznaje. Rekao je da je Kovačević u Normi kupovao odjeću za sebe i sina, a tvrdio je i da je Kovačević nekoliko puta najavio da će u njegovu trgovinu doći 'točno određena osoba i da tu osobu počaste i pruže joj usluge u izboru odijela i muške mode, te da će to on kasnije platiti'. Prema podignutoj optužnici, shema je išla tako da Kovačević kaže tko će podići odijela, oni ih pokupe, a onda ih Petek plati. Turudić je naveden da je dobio odijelo od 1800 kuna.