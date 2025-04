Koza Nela glavna je atrakcija na gračkoj rivi: 'Svaki dan idemo na kavu, a ima i svoj apartman'

Sunce, more, kava i šetnja - zvuči kao idiličan dan o kojemu mnogi sanjaju, ali to je svakodnevna realnost za kozu Nelu i njenog vlasnika Gagu Mikulu. Ova mlada koza očito je rođena pod sretnom zvijezdom jer je postala najnovija stanovnica malog primorskog mjesta Gradac na Makarskoj rivijeri, podno ogranaka Biokova. Upravo je s Biokova Nela preselila i to zahvaljujući Gagi (65) koji je uzeo za ljubimca, pa sada svakodnevno skupa uživaju u čarima života uz more.

