Kozlevac: Daleko više od odluke Italije brinu najave iz Slovenije

Dino Kozlevac rekao nam je da čekaju detalje oko talijanske odluke kojom smo na popisu rizičnih zemalja. Za sada znaju da će Talijani imati rok u kojem će se morati testirati, a da testova na granici neće biti

<p>Daleko više od talijanske odluke nas zabrinjava najava Slovenaca da bi Hrvatska mogla brzo doći na crvenu listu. To je onda svojevrsni polovični lock down, i stvari bi se u tom slučaju jako zakomplicirale, kaže nam <strong>Dino Kozlevac</strong>, šef Stožera civilne zaštite Istarske županije.</p><p>Jer stave li nas Slovenci na crvenu listu, to bi stopiralo turizam, ali i putovanja prekograničnih radnika koji svakodnevno idu u Italiju, s obzirom da vjerojatno ne bi bilo ni transfera kroz Sloveniju.</p><p>Slovenski mediji prenose da je glasnogovornik tamošnje vlade, <strong>Jelko Kacin</strong>, iznimno zabrinut zbog najnovijih epidemioloških podataka u Hrvatskoj. Rekao je da bi zbog svega Hrvatska brzo mogla doći na crvenu listu, što bi, među ostalim, značilo da svi koji u Sloveniju dolaze iz Hrvatske moraju u dvotjednu karantenu. Što se Italije tiče, i kod njih smo od sinoć stavljeni na listu rizičnih zemalja. No Dino Kozlevac kaže da još nema nikakve provedbe novih pravila na granicama i prelazak putnika za sada još funkcionira normalno.</p><p>- Na vezi smo s našim konzulatom i očekujemo detalje oko talijanske odluke. Za sada znamo da će Talijani koji dolaze iz zemalja što su stavljene na popis rizičnih rizičnih imati neki rok da se jave svojim zdravstvenim vlastima i obave testiranje na COVID. Na granici testiranja neće biti. No na koji način će se odluke odnositi na naše državljane, prekogranične radnike i one koji transferiraju kroz Italiju, još u ovom trenutku ne znamo – kaže nam Dino Kozlevac, dodajući da detaljnije informacije očekuje danas poslijepodne ili sutra ujutro.</p><p> </p>