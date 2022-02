Voditelj istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac komentirao je za N1 epidemiološku situaciju te se osvrnuo kako treba vjerovati znanosti.

- Danas mogu sa zadovoljstvom reći da bilježimo značajniji pad u odnosu na prošli tjedan - kaže Kozlevac dodajući da nema ni umrlih od covida danas.

- Pada i pritisak na bolnicu. Imamo tri osobe na respiratoru, a brojka pacijenata je konačno pala ispod 50, imamo ih 48. Stanje bi trebalo ići prema boljem, vidjet ćemo je li to trend ili ne, ali ja mislim da jest - kaže Kozlevac.

Kozlevac ističe kako je u Istri oko 68 posto odraslih cijepljenih prvom dozom i 59 posto ukupnog stanovništva, ali i dalje nisu zadovoljni s brojkom.

- Nismo zadovoljni tom brojkom, interes je splasnuo. Mi nismo ukinuli nijedno cijepno mjesto - rekao je.

- Mjere moraju biti na nacionalnoj razini, mora se dobro osmisliti kampanja. Sve ono pozitivno što nauka i struka imaju, to treba komunicirati s građanima. Mi ćemo na županijskim razinama sve učiniti da se to odradi, ali to mora biti nacionalno. To mora biti organizirano cijelo vrijeme, ali nikad nije kasno. Moramo poboljšati procijepljenost - govori.

- Mnogi nisu morali umrijeti, da su bili procijepljeni - kaže Kozlevac.

- Nisam pristalica obveznog cijepljenja. Kad radite nešto pod mus, onda imate i protiv toga, kod ljudi se rađa revolt. Ali mi se cijepimo od djetinjstva, i da se nismo cijepili tko na što bi bilo s čovječanstvom. Nema razloga da ne vjerujemo znanosti - kaže Kozlevac dodajući da se treba cijepiti zbog zdravlja, a ne zbog potvrde.