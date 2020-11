Kozmetička deuhljebizacija: Evo koliko se smanjuju naknade za vijećnike na lokalnim razinama

Iako je najavljeno 20 posto vijećnika manje, ministar Ivan Malenica je sad predložio smanjenje od 10 posto. Vlada neće ići u reformu lokalne uprave, pa ovako barem smanjuju godišnje troškove za 100 milijuna kuna

<p>Na sljedećim lokalnim izborima u svibnju birat ćemo 618 zamjenika župana, gradonačelnika i načelnika, te oko 850 vijećnika manje. Glavna je to izmjena Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi koje je upravo u javno savjetovanje pustilo Ministarstvo uprave i pravosuđa. </p><p>Trenutačno imamo 671 zamjenika, te 8254 lokalna vijećnika koje plaćamo. Ministar<strong> Ivan Malenica</strong> je proljetos najavio da će rez ići za 634 zamjenika i da će smanjenje vijećnika biti za 20 posto (oko 1600 vijećnika), ali iz prijedloga je vidljivo da su rezovi i manji. Zamjenici iz redova nacionalnih manjina ostaju. Dva zamjenika će imati samo županije s preko 250.000 stanovnika i gradovi preko 100.000 stanovnika, jednog oni od 35.000 do 100.000 stanovnika i U županijama manjim od 250.000 stanovnika. Zamjenika će imati i sjedišta županija bez obzira na broj stanovnika. </p><p>Ministarstvo uprave obrazlaže da će se tako na lokalnim izborima (bez manjinskih) birati tek 53 zamjenika. Primjerice, po dva zamjenika će imati samo četiri najveća grada: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split i četiri županije. A samo još 21 grad i 16 županija će imati po jednog zamjenika. Mali gradovi, općine, uopće neće imati zamjenike. </p><p>Velika novost je da će se ići i na prijevremene izbore tamo gdje nema zamjenika, ako lokalni čelnik iz bilo kojeg razloga ne može obavljati svoju funkciju. </p><p>Također, oni koji se nadaju izdašnim naknadama kao vijećnici, sada će to moći zaboraviti. Zakon propisuje veoma restriktivno maksimalne naknade za vijećnike. Primjerice, u Zagrebu koji je najveći i gdje su vijećnici mogli zaraditi kroz odbore i Skupštine zaraditi i 200.000 kuna bruto godišnje, sada će moći godišnje zaraditi tek 16.000 kuna: ili 1.333 kune mjesečno neto. Sada su imali samo po sjednici 1500 kuna neto! </p><p>Dosad uopće nije bilo regulirano koliko se troši na naknade. Svaki grad, općina i županija su ih određivali za sebe. Pa je bilo paradoksa da mala općina ima veće naknade nego županija u kojoj se nalazi. </p><p>Sada zakon predlaže sljedeće maksimalne iznose po vijećniku. Iznosi su u neto iznosu i za godinu dana.<br/> <br/> 1) u županiji<br/> - s više od 300.000 stanovnika - 16.000,00 kuna,<br/> - s više od 200.000 do 300.000 stanovnika - 15.000,00 kuna,<br/> - s više od 100.000 do 200.000 stanovnika - 14.000,00 kuna,<br/> - do 100.000 stanovnika - 13.000,00 kuna;<br/> <br/> 2) u općini i gradu:<br/> - s više od 300.000 stanovnika – 16.000,00 kuna<br/> - s više od 100.000 do 300.000 stanovnika - 14.000,00 kuna<br/> - s više od 60.000 do 100.000 stanovnika - 13.000,00 kuna<br/> - s više od 35.000 do 60.000 stanovnika - 12.000,00 kuna<br/> - s više od 20.000 do 35.000 stanovnika - 11.000,00 kuna<br/> - s više od 10.000 do 20.000 stanovnika - 10.000,00 kuna<br/> - s više od 5.000 do 10.000 stanovnika - 8.000,00 kuna<br/> - s više od 1.000 do 5.000 stanovnika - 6.000,00 kuna<br/> - do 1.000 stanovnika - 4.000,00 kuna.</p><p>Ministarstvo procjenjuje da će se ovim izmjenama uštedjeti oko 100 milijuna kuna godišnje. Građanima je dano nešto više prava u odlučivanju, pa ako se prikupi peticija s deset posto birača, gradsko vijeće mora raspraviti problem i dati svoju odluku. Također se uvode i zborovi građana. </p><p><br/> Transparentnost financija je prilično općenito definirana i nije u skladu s obećanim. U prijedlogu zakona navodi tek da su jedinice lokalne samouprave dužne javno objaviti informacije o trošenju proračunskog novca na svojim internetskim stranicama koje moraju biti "lako dostupne i pretražive". </p><p>Ona značajnija reforma lokalne uprave, u kojoj bi se smanjio broj općina i gradova ovdje nema. Tek se rade analize, pa je ovo svojevrsna kozmetička reforma kako bi se barem nešto uštedjelo u lokalnoj upravi. </p>