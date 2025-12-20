Koliko god vladajući branili nevinost bez presude, u biti se sve svodi na jedno: čovjek koji je optužen da je ukrao novac građana nastavlja dobivati plaću od istih tih građana. Što je vrhunac cinizma
Kradeš nam iz džepa, a kad te okriju, nastavljamo te plaćati
Andrija Mikulić je bio na jednoj od najmoćnijih dužnosti. Državni inspektor ima moć kontrole od sadnice do trgovine, pa sve do ugostiteljstva ili građevine. Ali je, prema Uskoku, zlorabio svoj položaj i uzeo s kumom mito od 190.000 eura od vlasnika kamenoloma. Unatoč tome, porezni obveznici će mu i dalje osiguravati plaću od više od 4200 eura punih šest mjeseci, a onda još pola tog iznosa sljedećih šest mjeseci. Mikulić je samo posljednji primjer korištenja ove privilegije koja je propisana jer dužnosnici ne mogu biti na čelnim mjestima ni u privatnim tvrtkama godinu i pol nakon odlaska s dužnosti. Mikulićev slučaj, ali i svi prethodni poput Vilija Beroša, Josipe Rimac i Gabrijele Žalac dotjerali su ovaj institut do apsurda. Netko je zbog politike imenovan na moćnu i odgovornu funkciju na kojoj mora graditi i čuvati povjerenje u institucije i državu. I tu funkciju je zloupotrijebio zbog vlastite koristi. I onda je još nagrađen s godinom dana plaće. Vlada i ministar pravosuđa Damir Habijan i dalje ne žele promijeniti ove odredbe, pa će i neki budući uhićeni dužnosnici ostvarivati ovo pravo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+