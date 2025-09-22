Obavijesti

HRVAT NA ČELU RS-A

'Kraj duboke krize se ne nazire’

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
'Kraj duboke krize se ne nazire'
storyeditor/2025-09-22/PXL_111223_107348899.jpg | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Davor Pranjić ima 31 godinu, član je HDZ-a BiH, a po struci je liječnik

Na čelo Republike Srpske umjesto Milorada Dodika stupio je Hrvat Davor Pranjić (HDZ BiH). On sam potvrdio je da je odluka donesena radi očuvanja kontinuiteta vlasti, ali i da se ovlasti koje su mu prenesene odnose isključivo na potpisivanje ukaza. Pranjić je za potpredsjednika RS-a iz reda hrvatskog naroda izabran na izborima 2022. godine. Predsjednik je Gradskog odbora HDZ-a BiH i potpredsjednik Udruženja Hrvata BiH "Prsten". Rođen je 1994. godine u Sanskom Mostu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Specijalizant je ortopedske kirurgije s traumatologijom.

- S obzirom na delikatnu situaciju u zemlji i na brojne komentare na drugostupanjsku presudu, nastao je pravni vakuum. Ustavna obaveza svih nas koji obnašamo neke dužnosti je očuvati kontinuitet vlasti radi izbjegavanja novih pravnih postupaka - rekao je Pranjić za Novu TV.

POTPREDSJEDNIK RS-A Hrvat preuzeo predsjedničke dužnosti Milorada Dodika...
Hrvat preuzeo predsjedničke dužnosti Milorada Dodika...

Na pitanje znači li ovaj potez da Milorad Dodik priznaje Sud BiH, Pranjić je naveo da izabrani dužnosnici u RS-u imaju stav koji su kroz zaključke unutar parlamenta i donijeli, a oni slijede svoju politiku za koju smatraju da je jedinstvena.

- S naše strane pokušava se smiriti situacija i postići to da izađemo iz, rekao bih, vrlo duboke krize. Možemo reći da se kraj ne nazire, ali poziv da se situacija smiri ostaje. Nitko iz Sarajeva ne treba izazivati retoriku ili reakcije koje bi eventualno mogle poteći iz Banje Luke - rekao je Pranjić.

Komentirao je i najavljene prijevremene izbore napominjući kako ima još mnogo nepoznanica.

KRIZA U BIH BiH: Dodik uzvraća Čoviću, predložio mu da se izabere predsjednik Herceg-Bosne
BiH: Dodik uzvraća Čoviću, predložio mu da se izabere predsjednik Herceg-Bosne

- Vidjet ćemo sad što će se dogoditi. Središnje izborno povjerenstvo je objavilo datum prijevremenih izbora koji će se održati 23. studenoga. Ostaje još vidjeti što će se dogoditi na sjednici Ustavnog suda i kakva će odluka pasti. Bojim se da ima još puno nepoznanica do kraja studenoga. Ulazimo u vrlo napeti period, a ovo sve nas vodi u duboku ekonomsku krizu koja će se osjetiti u nadolazećim godinama - zaključio je Pranjić.

Radio Slobodna Europa navodi kako RS ima dva potpredsjednika, ali oni ne mogu preuzeti predsjedničke dužnosti u slučaju da entitet nema predsjednika, kao što je sad slučaj. Mogu ih preuzeti privremeno, i to ako im predsjednik to prepusti. Sličan slučaj bio je krajem 2024., kad je Dodik zbog operacije dužnosti prepustio Pranjiću. Izbornom povjerenstvu BiH dodijeljeno je 3,2 milijuna eura za organizaciju prijevremenih izbora za predsjednika RS-a 23. studenoga, nakon što je s te pozicije smijenjen Milorad Dodik, čime je otklonjena posljednja zapreka za njihovo održavanje. 

