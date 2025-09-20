Obavijesti

News

Komentari 3
POTPREDSJEDNIK RS-A

Hrvat preuzeo predsjedničke dužnosti Milorada Dodika...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Banja Luka: Božićni prijem Davora Pranjića okupio brojne osobe iz javnog života | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Čelnik RS-a Dodik i vodstvo Republike Srpske javno odbijaju prihvatiti presudu Suda BiH i odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH kojima mu se oduzima mandat predsjednika.

Hrvatski potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić preuzeo je predsjedničke dužnosti umjesto neformalnog čelnika toga entiteta Milorada Dodika te je potpisao ukaze o proglašenju dvaju zakona, čime se de facto priznaju odluke institucija BiH o Dodikovoj smjeni.

Kako su priopćili iz ureda Milorada Dodika, kojega se još uvijek predstavlja predsjednikom Republike Srpske unatoč tome što ga je razriješilo Središnje izborno povjerenstvo, a odluku potvrdio Sud BiH, Pranjić je dokument potpisao na temelju Dodikove odluke.

Pojasnili su kako ga je "predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovlastio da osim predsjednika ukaze može i on potpisivati kao potpredsjednik". Čelnik RS-a Dodik i vodstvo Republike Srpske javno odbijaju prihvatiti presudu Suda BiH i odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH kojima mu se oduzima mandat predsjednika.

No prijenosom ovlasti na hrvatskoga potpredsjednika te su odluke institucija BiH formalno proveli.

Milorada Dodika je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka Visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta čiji autoritet osporava. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. studenoga. 

Pranjić je ovoga tjedna potpisao ukaz o proglašenju dvaju zakona koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

Jedan od tih predviđa uvođenje pričuvnog sastava policije ovoga entiteta što su kritizirali Ured visokog međunarodnog predstavnika te Izaslanstvo Europske unije u BiH.

Komentari 3
OSTALO

