NOVI SVJETSKI POREDAK

Kraj globalizacije: Ulazimo u doba geopolitičke ekonomije?

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Po prvi put nakon završetka Hladnog rata, vodeći politički lideri otvoreno priznaju da globalizacija – kakva je oblikovala svijet posljednjih trideset godina – više ne funkcionira kao stabilan i neutralan sustav

Delegirali smo energiju Rusiji, sigurnost Sjedinjenim Državama, a ključne perspektive Kini. Moramo ih ponovno preuzeti, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u govoru na Sorbonni u travnju 2024.

Ta rečenica po analitičarima nije bila tek retorička figura. Ona je bila priznanje strateške pogreške Zapada i simptom dublje promjene globalnog poretka koje se početkom ove godine vidi više nego prije. 

Po prvi put nakon završetka Hladnog rata, vodeći politički lideri otvoreno priznaju da globalizacija – kakva je oblikovala svijet posljednjih trideset godina – više ne funkcionira kao stabilan i neutralan sustav, nego je izvor ranjivosti.

- Globalizacija je možda završila svoj put u svom sadašnjem obliku - rekao je Sir Mark Tucker, predsjednik HSBC-a, jedne od najvećih globalnih bankarskih i financijskih grupacija. Slične ocjene iznijele su Svjetska trgovinska organizacija, Svjetska banka i niz drugih međunarodnih institucija.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) upozorila je da će svjetsko gospodarstvo u 2026. godini vjerojatno usporiti zbog rasta trgovinskih prepreka i geopolitičke neizvjesnosti. Iako se očekuje da usporavanje bude blago zahvaljujući poticajnim makroekonomskim politikama i povoljnijim financijskim uvjetima, trend je jasan: globalna ekonomija ulazi u fazu političke fragmentacije.

FILE PHOTO: OECD 2025 Ministerial Council Meeting in Paris
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

U razdoblju nakon 1990-ih prevladavala je pretpostavka da će globalna trgovina, integracija tržišta i međusobna ovisnost država automatski proizvoditi stabilnost, mir i prosperitet. Globalizam je bio više od ekonomskog modela – bio je ideologija svijeta bez granica.

No posljednje desetljeće pokazalo je suprotno. Pandemija covida, rat u Ukrajini, rivalstvo SAD-a i Kine, energetske i tehnološke krize razotkrile su temeljnu slabost globalnog sustava: prekomjernu međuovisnost bez političke kontrole.

Papa: Globalni razvitak mora zahvatiti sve narode
Papa: Globalni razvitak mora zahvatiti sve narode

Nova paradigma

Američki predsjednik Donald Trump jasno je formulirao novu paradigmu: „Nikada više naša zemlja ne smije biti u situaciji da ne može proizvoditi ključne proizvode koji su nam potrebni jer ovisimo o stranim lancima opskrbe.“

U.S. President Trump visits Georgia
Foto: Kevin Lamarque

Ta izjava nije bila samo politička poruka, nego najava radikalnog zaokreta američke politike. Američki Zakon o čipovima i znanosti (CHIPS Act), industrijske subvencije i trgovinska ograničenja prema Kini označili su kraj ere slobodne globalne trgovine. Američki ministar financija Scott Bessent dodatno je naglasio: „Ne možemo dopustiti da zemlje koriste svoju tržišnu moć u ključnim sektorima kao geopolitičko oružje.“

Drugim riječima, ekonomija je ponovno postala instrument geopolitike. Suvremeni svijet sve više nalikuje na sustav suprotstavljenih blokova. Sjedinjene Države nastoje konsolidirati zapadni tehnološki i sigurnosni blok. Kina gradi paralelni globalni ekonomski i tehnološki sustav kroz inicijativu Pojas i put, digitalni juan i vlastite lance opskrbe. Rusija koristi energiju i vojnu moć kao geopolitičko oružje. Europska unija pokušava izgraditi vlastiti model „strateške autonomije“.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen otvoreno je priznala novu realnost: „Moramo smanjiti naše strateške ovisnosti i izgraditi vlastite kapacitete u ključnim sektorima.“

Socijalna kriza

U tom kontekstu globalizacija se transformira u proces selektivne integracije: države više ne traže maksimalnu efikasnost, nego maksimalnu kontrolu. Svjetska trgovinska organizacija taj proces opisuje kao „reglobalizaciju“, a ne deglobalizaciju – diversifikaciju i regionalizaciju lanaca opskrbe.

FILE PHOTO: China Development Forum in Beijing
Foto: Thomas Peter/REUTERS

Joseph Stiglitz

Nobelovac Joseph Stiglitz govori o kraju postojećeg modela: „Slobodna globalizacija nije učinila svijet pravednijim. Bez mehanizama redistribucije, globalni sustav favorizira bogate države i korporacije na račun radnika i siromašnijih zemalja. Mnogi više ne žele ili ne mogu sudjelovati u tome na dosadašnji način.“

Kriza globalizacije nije samo geopolitička, nego i socijalna. Iako je globalizacija povećala globalno bogatstvo, njezine koristi bile su nejednako raspodijeljene. U mnogim zapadnim društvima srednja klasa stagnira, industrijska radna mjesta nestaju, a osjećaj gubitka kontrole nad ekonomijom pretvara se u politički bunt.

NOVA KNJIGA Kissinger: Svijet je u kaosu, dolazi novi svjetski poredak
Kissinger: Svijet je u kaosu, dolazi novi svjetski poredak

Dani Rodrik, profesor s Harvarda, to opisuje poznatom političkom trilemom: „Nemoguće je istovremeno imati demokraciju, nacionalnu suverenost i potpunu globalnu ekonomsku integraciju.“

Novi model

Novi model globalizacije ne temelji se na slobodnoj trgovini, nego na strategiji. Države štite ključne industrije, ograničavaju tehnologije, kontroliraju investicije i grade regionalne ekonomske zone. 

FILE PHOTO: Traders work on the floor at the New York Stock Exchange, in New York City
Foto: Brendan McDermid

Rodrik dodaje kako “globalizam nije bio samo ekonomski projekt već i ideološki okvir, obećanje o svjetskoj zajednici, prosperitetu i međusobnoj povezanosti. No, za brojne birače i političke aktere, postao je simbol nepravde.”

Neprofitna Zaklada za informacijsku tehnologiju i inovacije (ITIF) u svom  izvještaju piše kako je stara globalizacija “propala”, te da je nužan novi model sa zaštitom domaćih industrija, tehnološkom suverenosti, strateškom kontrolom, i selektivnom integracijom. Bez toga neće biti nikakvog globalizma.

Ekonomski istraživački centar McKinsey Global Institute (MGI) piše da „kompanije ne napuštaju globalne lance opskrbe; one ih redizajniraju. Umjesto maksimalne učinkovitosti, prioritet postaju otpornost, diversifikacija i kontrola nad ključnim komponentama.“

Dodaju kako ne postoji jedinstveni “kraj globalizacije”, ali transformacija je evidentna. Novo poglavlje koje raste je digitalna globalizacija.

CRNE PROGNOZE Globalizacija uskoro nestaje: Ovako će izgledati budućnost
Globalizacija uskoro nestaje: Ovako će izgledati budućnost

Iz ovog instituta zaključuju, ako je početak 21. stoljeća bio doba globalizacije, onda današnje desetljeće označava početak nove faze - doba geopolitičke ekonomije. 

