Piše HINA,
Slijedi veliki redizajn: Nama i službeno ima nove vlasnike
Zagreb: Gdje su bile robne kuće NAMA i šta je sad na tim mjestima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Tvrtka Izbor šesti preuzela poznatu zagrebačku robnu kuću, prostor je zatvoren, a novi vlasnici najavljuju 'novi početak' i veliki redizajn koncepta

Tvrtka Izbor šesti preuzela je robnu kuću Nama u zagrebačkoj Ilici, a službena primopredaja uspješno je zaključena, izvijestila je ta tvrtka u utorak. Primopredaja je obavljena bez poteškoća, a novi vlasnici trenutačno pripremaju sljedeću fazu razvoja. Prostori su zasad zatvoreni, dok su u tijeku aktivnosti usmjerene na definiranje budućeg koncepta. U dogovoru s prethodnim vlasnikom zadržan je iskusan i uhodan tim zaposlenika, čime se osiguravaju kontinuitet poslovanja i očuvanje dugogodišnjeg iskustva, kaže se u priopćenju. "Naš cilj nije bio izbrisati ono što Nama znači Zagrebu, nego joj vratiti sjaj kakav zaslužuje i dati novu vrijednost u samom središtu grada. Vjerujemo da je ovo početak jedne kvalitetne i dugoročne priče", poručuju novi vlasnici.

Nova uprava najavljuje da će u idućim mjesecima predstaviti svoje planove i vizije.

'Izbor šesti' preuzima Namu: 'To nije samo poslovni prostor, to je dio identiteta Zagreba...'

Trgovački sud u Zagrebu početkom veljače donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu - tvrtki Izbor šesti.

To je tvrtka osnovana u kolovozu 2025., temeljni kapital joj je 2.500 eura, a sjedište u Solinu. Kao osnivači u sudskom registru su navedeni Nina Banović i Ivan Budalić, a kao članovi uprave i direktori Andrija Banović i Ante Budalić.

Banovići su bivši vlasnici optičkog lanca Anda, a Budalići su aktivni u nekretninskom sektoru, odnosno iznajmljivanju i upravljanju nekretninama.

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta
OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'

