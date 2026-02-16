Obavijesti

Tvrtka koja preuzima Namu: 'To nije samo poslovni prostor, to je dio identiteta Zagreba...'

Tvrtka koja preuzima Namu: 'To nije samo poslovni prostor, to je dio identiteta Zagreba...'
Zagreb: Posljednji radni dan kultne zagrebačke robne kuće Nama u Ilici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ponosni smo što smo kao hrvatska tvrtka dobili mogućnost preuzimanja robne kuće koja je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, poručuju iz tvrtke Izbor šesti...

Tvrtka Izbor šesti preuzima robnu kuću 'Nama' u zagrebačkoj Ilici, a zaključenje transakcije očekuje se u ožujku ove godine. Robna kuća će po završetku transakcije ponovno otvoriti svoja vrata i nastaviti obavljati trgovačku djelatnost, stoji u priopćenju kompanije.

Foto: Luka Safundžić/24sata

- Po zaključenju transakcije i svi zaposlenici robne kuće nastavljaju s radom. U ovom trenutku objekt nema zakupaca, te će se poslovanje odvijati redovno, uz fokus na stabilnost i kontinuitet - stoji u priopćenju...

Oglasili su se i kratkom porukom za javnost:

- Ponosni smo što smo kao hrvatska tvrtka dobili mogućnost preuzimanja robne kuće koja je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, u samom srcu grada, u povijesnoj zgradi s kraja 19. stoljeća koja već generacijama oblikuje njegovu vizuru. Robna kuća nije samo poslovni prostor - ona je dio identiteta Zagreba i zato želimo očuvati njezin dignitet, poštovati njezinu povijest i promišljeno graditi njezinu budućnost - poručili su iz tvrtke Izbor šesti.

Iz tvrtke dodaju kako će o svim novostima vezano uz robnu kuću Nama u Ilici pravovremeno

