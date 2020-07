Kraj jumbo jeta: Britanci zbog korone umirovili Boeing 747

Više od 50 godina, Boeingova "kraljica neba", širokotrupni četveromotorac, bila je u svijetu jedan od najprepoznatljivijih aviona, no dani su joj bili odbrojani i prije nego što je pandemija pogodila svijet

<p>British Airways, najveći svjetski operator zrakoplova tipa Boeing 747, umirovit će odmah cjelokupnu flotu pošto je pandemija koronavirusa umrtvila zračni promet. </p><p>Više od 50 godina, Boeingova "kraljica neba", širokotrupni četveromotorac, bila je u svijetu jedan od najvećih i najprepoznatljivijih komercijalnih putničkih zrakoplova no dani su joj bili odbrojani i prije nego što je pandemija pogodila svijet početkom godine. </p><p>BA je naime planirao umiroviti taj tip zrakoplova 2024. godine no kako je koronavirus desetkovao putnički zračni prijevoz, a prognoze govore da će trebati godine za oporavak, britanska kompanija odlučila je ranije umiroviti Boeing 747.</p><p>- S velikom tugom potvrđujemo da predlažemo umirovljenje cjelokupne flote 747 što stupa na snagu odmah - priopćio je BA u četvrtak.</p><p>Boeing 747 je zapravo demokratizirao svjetski zračni promet 70-ih godina, ali su ga potisnuli moderni dvomotorci i danas je slabije učinkovit po pitanju goriva zbog čega je skup za korištenje.</p><p>BA tako planira raditi s više modernih letjelica kao što su novi A350 i 787, objavila je kompanija.</p><p>Izvršni direktor priznao je da kompanija vodi bitku za preživljavanje zbog pandemije. </p><p>BA je najavio da će morati ukinuti do 12.000 radnih mjesta, što je oko 28 posto njegovih zaposlenika i pripremiti se za manje putničko tržište idućih godina.</p>