OPTIMIZAM RASTE

Kraj rata u Gazi do petka?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: EBRAHIM HAJJAJ

Cilj posrednika je da sporazum bude objavljen ovoga tjedna, a da oslobađanje izraelskih talaca počne idućeg. U Egipat su stigli i američki posebni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff te Trumpov savjetnik Jared Kushner

Glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok Steve Witkoff te Trumpov savjetnik Jared Kushner, s drugim visokim dužnosnicima, pridružili su se trećem danu mirovnih pregovora između Izraela i Hamasa u egipatskom ljetovalištu u srijedu. To je jasan znak da se pregovarači namjeravaju ozbiljno pozabaviti najtežim pitanjima američkog plana za okončanje rata u Gazi.

Axios navodi da američki, izraelski i katarski dužnosnici vjeruju da bi dogovor mogao biti postignut već ovoga tjedna. Ključna su pitanja pritom uvjeti izraelskog povlačenja iz Gaze i popis palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni, što pregovorima daje posebnu osjetljivost.

Pregovori se održavaju u Sharm el-Sheikhu, uz sudjelovanje izaslanstava Izraela i Hamasa, katarskog premijera te šefova obavještajnih službi Turske i Egipta. Cilj posrednika je da sporazum bude objavljen ovoga tjedna, a da oslobađanje izraelskih talaca počne idućeg. Jedan izraelski dužnosnik ocijenio je da postoji napredak i da zato osjeća optimizam.

