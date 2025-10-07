Eurozastupnici podržali mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu

Veći dio zastupnika u Europskom parlamentu u Strasbourgu je u utorak, na drugu godišnjicu upada palestinske militantne organizacije Hamas na jug Izraela, ponovno osudio taj čin te pozdravio plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Pojasu Gaze, dok su neki tražili i uvođenje sankcija Izraelu.

Prije točno dvije godine militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su iznenadni napad na Izrael, pri čemu je poginulo 1219 ljudi na izraelskoj strani, a oteto je 251 osoba, od kojih je 47 još uvijek zatočeno, uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi.

U odgovoru Izraela ubijeno je najmanje 67 tisuća Palestinaca, a palestinska enklava, dom za oko 2,2 milijuna ljudi, u potpunosti je uništena.

Trump je prošlog tjedna predstavio plan od 20 točaka koji poziva na trenutni prekid vatre nakon što Hamas oslobodi sve taoce, razoružanje te skupine i postupno povlačenje Izraela iz Gaze. Neizravni pregovori započeli su u ponedjeljak u egipatskom ljetovalištu Šarm El-Šeik.

Povjerenica Europske komisije za Sredozemlje Dubravka Šuica, koja je na raspravi u utorak o ulozi EU-a u podupiranju nedavnih mirovnih napora za Gazu i dvodržavnog rješenja situaciju u priobalnoj enklavi nazvala "nepodnošljivom", rekla je da je Europska unija podržala plan od 20 točaka Sjedinjenih Američkih Država i njegove kritične dijelove

"Nema više nikakve uloge za Hamas, nema raseljavanja, nema pripajanja područja na Zapadnoj obali i nema više vojnih operacija", poručila je Šuica, pozivajući čelnike na provedbu plana u dobroj vjeri, naglasivši da bi ona trebala dovesti do održivog mira i dvodržavnog rješenja.

Marie Bjerre, ministrica za europske poslove Danske, zemlje koja trenutačno predsjeda EU-om, u ime Vijeća je rekla da EU podržava napore za okončanjem rata u Gazi, da je Unija spremna igrati aktivnu ulogu i ostati najveći donator humanitarne pomoći u Gazi te da poziva sve strane da iskoriste ovu priliku jer "očajnički trebamo prekid vatre i bezuvjetno puštanje svih taoca na slobodu".

'Sad ili nikada'

Hildegard Bentele je u ime kluba pučana je Trumpov plan nazvala "pravim diplomatskim prijedlogom" koje zahtijeva ustupke od obje strane.

"Sad ili nikada ... Iako je teško prihvatiti da teroristi kao što je Hamas sjede za pregovaračkim stolom, ono najvažnije: predviđa se bolja dostava humanitarne pomoći", kazala je.

Patrioti za Europu su rekli da je samouprava za Palestince koju predviđa Trumpov plan "jedini pravi put za Pojas Gaze i Zapadnu obalu", a konzervativci i reformisti (ECR) da plan mora podržati svatko tko želi mir za Izraelce i Palestince.

Međutim, predsjednica zastupničkog kluba socijalista Iratxe Garcia Perez je rekla da Trumpov plan ne smije služiti samo zaustavljanju rata i oslobađanju taoca, već pripremiti put za palestinsku državu.

"Bez te nade na horizontu, prema kojoj će palestinski narod raditi, živjeti, neće biti trajnog mira", poručila je Garcia Perez, dodavši da se ne smije tolerirati ono što radi izraelska vlada te da Komisija treba nametnuti sankcije režimu premijera Benjamina Netanyahua i embargo na izvoz oružja u Izrael.

Također, naglasila je da se protiv terorizma nije moguće boriti na način spaljene zemlje i tako da se tisuće ljudi ostavi bez humanitarne pomoći.

Kritikama Izraela, ali i Europske unije te Trumpovog mirovnog plana, pridružili su se klubovi Zelenih i Ljevice, rekavši da nema izlike za napade na civile ni glad i bolesti u Pojasu Gaze.

Irska zastupnica Lynn Boylan je u ime kluba Ljevice mirovni plan nazvala "čistim kolonijalizmom" jer Gazi ne treba "nikakav namjesnik".

"Moraju imati autonomiju za svoju budućnost, mora ih se poštivati i priznavati, a međunarodno pravo je jedini mogući okvir za budućnost".

Zastupnici iz Hrvatske podržali mir

Hrvatski zastupnik iz redova pučana (HDZ/EPP) Davor Ivo Stier je izrazio solidarnost s obiteljima žrtava i talaca koje Hamas još uvijek drži u zatočeništvu.

"Hamas zbog toga ne smije biti nagrađen, mora nestati iz Gaze kako bi Palestinci doista mogli biti slobodni, a Izraelci sigurni", poručio je, pozvavši Europu da podrži mirovni plan Bijele kuće kao najbolju šansu za mir, oslobađanje talaca i prestanak izraelskih napada na Gazu te ostvarivanje prava Palestinaca da "budu svoji na svome".

Podršci za Trumpov plan, ali i osudi Hamasovog napada pridružila se njegova stranačka kolegica Željana Zovko koja ga je nazvala "planiranom terorističkom strategijom" radi uništavanja svake mogućnosti koegzistencije u regiji.

"Stotine taoca otete su u nečemu što je sličilo srednjovjekovnom barbarstvu s namjerom da se širi mržnja i ubije svaka nada u mir na Bliskom istoku. Oni koji pozivaju na nestanak Izraela i odbijaju dvodržavno rješenje su jedini koji će od toga imati koristi", rekla je, nazvavši Trumpov mirovni plan posljednjom stvarnom mogućnošću za okončanje sukoba.

Tonino Picula, hrvatski zastupnik iz redova socijalista, također je podržao uspostavu mira u Gazi, što je nazvao "putem kojim treba krenuti bez oklijevanja", pri čemu je istaknuo da Hamas kao teroristička organizacija ne smije imati nikakvu ulogu u budućem uređenju odnosa unutar Palestine.

"Međutim, izraelska vlada sastavljena od političkih ekstremista ne želi ni čuti za dogovor koji bi očuvao palestinsku samoupravu, a kamoli doveo do stvaranja samostalne palestinske države", poručio je Picula, dodajući da žali što Europska unija "nije pokazala vjerodostojnost na ovom prevažnom ispitu".