Kraj Uljanika: 'To je tragedija, netko će tu debelo odgovarati'

Vlada neće tražiti novu odgodu stečaja 3. maja u četvrtak i Uljanik brodogradilišta u petak. To znači stečaj pulskog i riječkog škvera.

Nakon godinu i pol dana problema, traženja strateškog partnera, plaćanja milijardi kuna jamstava, štrajkova radnika, Vlada je ipak izabrala stečaj, a ne restrukturiranje kao opciju.

To je potvrdio u studiju 24sata i potpredsjednik Vlade Predrag Štromar na vrlo direktne upite hoće li brodogradilišta u stečaj ili restrukturiranje.

- Sad je situacija već dosta jasna te smo dobili informacije od ministara i premijera koliko treba uložiti ako se ide u restrukturiranje i koliko treba platiti ako se ne ide.

'Ne možemo trošiti novac'

To je sad velika razlika i vrlo brzo će biti odluka.

I u drugim krajevima je bilo takvih pitanja - Varteks je išao u stečaj i na kraju se restrukturirao svojim novcem bez i jedne kune poreznih obveznika. Pevec je išao u stečaj i on je pozitivni primjer da se može raditi u stečaju i poslovati. Siguran sam da će u škverovima biti aktivnosti, ali ne na ovaj način, da se daju sredstva poreznih obveznika - rekao je Štromar.

Na novinarski upit znači li to definitivno odustajanje od restrukturiranja sa strateškim partnerom, potpredsjednik Vlade je odgovorio kako bi radnici mogli početi tražiti i drugi posao.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Vidjet ćemo još u ovih nekoliko sljedećih dana. Ali moje mišljenje je da treba razriješiti i reći radnicima: ‘Možete, zahvaljujući rastu bruto domaćeg proizvoda, zahvaljujući potražnji za radnicima, raditi na drugom, boljem, kvalitetnije plaćenome mjestu’. Oni sad rade za minimalac, a siguran sam da mogu naći posao negdje drugdje, čak i u Istri, da ne moraju ići negdje daleko, u kontinentalni dio. To ne znači da možda i neće imati posla u škverovima, ali bolje plaćenog - smatra Štromar. Neslužbeno se može čuti i od HDZ-ovaca da je većina u Vladi ipak za stečaj. Ministar financija Zdravko Marić je već izračunao da bi stečaj stajao oko 4,5 milijardi kuna.

Ministar gospodarstva Darko Horvat još je pokušao progurati restrukturiranje i rekao je da ono ne bi stajalo više od 6,8 milijardi kuna.

U oba iznosa je već uključena 3,1 milijarda kuna koju su porezni obveznici već platili za jamstva za brodove koji nisu nikad sagrađeni.

Do četvrtka novac za plaće?

Do ovog četvrtka se u slučaju restrukturiranja trebao naći i novac za plaće te međufinanciranje gradnje brodova s DIV grupom Tomislava Debeljaka. Ali nikakvih pregovora o tim novim milijunima nije bilo, što samo dokazuje da neće biti ništa od restrukturiranja.

Od 1992. do posljednje krize država je već platila 3,6 milijardi kuna za restrukturiranje Uljanika. S ovih 3,1 milijardu kuna jamstava porezni obveznici su, dakle, za Uljanik dali zasad 6,7 milijardi kuna.

Uljanik je trenutačno u minusima, a strateški partner Tomislav Debeljak je već ranije poručio da Vlada, ako želi da on uloži novac, mora riješiti sve stare dugove.

- Ne bih to previše komentirao. Mi nismo izvor problema u Uljaniku, mi smo pokušali ponuditi rješenje - poručio nam je rezignirano Tomislav Debeljak na vijest da je Vlada ipak izabrala stečaj.

Vlada ima još 1,8 milijardi kuna jamstava za brod jaružar koji je u visokom stupnju gotovosti. Pitanje je kako će i on biti dovršen u stečaju te koliko će toga još doći na naplatu.

Radnici su i dalje u štrajku, a vijest o stečaju dočekali su u nevjerici.

Sindikalist Boris Cerovac kaže da je stečaj loše rješenje.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Život s 43 kune na računu

- Ne vjerujem više nikome. Političari stalno pričaju jedno, a rade drugo i gospodin Štromar je trebao razmisliti prije svoje izjave kako to utječe na zdravlje svih preostalih radnika Uljanika. Nadam se da priča o stečaju nije istinita, jer ako jeste, to je za svaku osudu - kaže Cerovac.

Radnici nisu primili plaću od kolovoza. Kažu da jedva krpaju kraj s krajem. Ljuti su.

- Zamislite da se u Hrvatskoj dopustilo da tradicija Uljanika duga više od 160 godina jednostavno propadne, nestane? To je tragedija za koju netko treba debelo odgovarati. Nisam za stečaj Uljanika, a onaj tko to zagovara, neka ide na njegovu dušu - kaže zavarivačica Marija Jakupović (35).

Ne skriva razočaranje.

- Imam dijete od dvije godine. Da mi suprug ne radi u komunalnom poduzeću, ne znam što bih učinila. Imamo i stambeni kredit, a režije još nismo platili ovaj mjesec. Prebacujem s jedne kartice na drugu i tako sam dosad, svih proteklih mjeseci, prebacivala ‘iz šupljeg u prazno’. Sad više neću moći, došla sam do dna. Na računu imamo do kraja mjeseca još točno 43 kune i onda je to - to. Osjećam se izdano, izigrano, ljuto i tužno - kaže nam.

Stečajni upravitelj Ivan Rude kaže da je opcija ili stečaj s preustrojem ili rasprodaja imovine kako bi se pokrio barem dio dugova, a to bi vodilo u likvidaciju.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Rude: Nije sve izgubljeno

- Da se prije godinu i pol išlo u stečaj s preustrojem, sve bi bilo lakše, a država sigurno ne bi platila milijarde kuna jamstava. Brodovi bi se gradili, a gubitak na njima bi bio manji nego što je plaćeno za jamstva - kaže Rude.

Kad se stečaj otvori, upravitelj mora popisati sve dugove i predložiti stečajni plan koji trebaju prihvatiti i vjerovnici.