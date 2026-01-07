Istoimeni vlasnik na njoj radi sa svojim javno poznatijim bratom i bivšim političarem Božidarom Pankretićem
DVD GAJ NA INTERVENCIJI
Kraj Vrbovca gori štala sa sjenom na OPG-u brata bivšeg ministra Božidara Pankretića
Čitanje članka: < 1 min
Gori štala sa sjenom u u mjestu Gaj pokraj Vrbovca, potvrdio nam je DVD Gaj koji se tamo nalazi na intervenciji. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, ozlijeđenih nema.
Kako doznajemo, radi se o objektu OPG-a Zdravko Pankretić.
Istoimeni vlasnik na njoj radi sa svojim javno poznatijim bratom i bivšim političarem Božidarom Pankretićem.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku