Kraj Vrbovca gori štala sa sjenom na OPG-u brata bivšeg ministra Božidara Pankretića

Gori štala sa sjenom u u mjestu Gaj pokraj Vrbovca, potvrdio nam je DVD Gaj koji se tamo nalazi na intervenciji. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, ozlijeđenih nema.

Kako doznajemo, radi se o objektu OPG-a Zdravko Pankretić.

Istoimeni vlasnik na njoj radi sa svojim javno poznatijim bratom i bivšim političarem Božidarom Pankretićem.