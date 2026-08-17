FOTO Pogledajte što ide prema Hrvatskoj: Kiša i grmljavina će zahvatiti zemlju, upalili alarm

Nakon niza vrlo toplih dana, Hrvatsku očekuje promjena vremena. Sa sjeverozapada će danas postupno pristizati naoblaka, a navečer će biti sve više kiše, pljuskova i grmljavine. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a uz lokalne nestabilnosti mjestimice su mogući i olujni udari. Na Jadranu će jugo tijekom dana okrenuti na jugozapadnjak, dok će navečer prolazno zapuhati sjeverozapadnjak, također ponegdje s olujnim udarima. Unatoč promjeni, danas će i dalje biti vrlo toplo, s najvišom temperaturom između 29 i 34 stupnja.

Na snazi je meteoalarm za područje gotovo cijele Hrvatske, osim krajnjeg juga.

Foto: DHMZ

Sutra osjetno manje toplo

U utorak će biti promjenjivo oblačno i osjetno manje toplo, osobito u kopnenim krajevima. Prijepodne će mjestimice biti kiše i pljuskova, a u Dalmaciji i grmljavine. Poslijepodne će biti više sunčanih razdoblja, no vrijeme će i dalje biti nestabilno.

Foto: DHMZ

Na kopnu će puhati slab vjetar, ponegdje sjeverni, dok će na istoku biti umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Sredinom dana vjetar će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Jutarnja temperatura bit će od 15 do 20 stupnjeva, na obali i otocima između 20 i 23. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 27 do 32 stupnja.

Prema prikazu Rain Alarma, nestabilno vrijeme već je zahvatilo dijelove Hrvatske, a tijekom večeri očekuje se širenje kiše i pljuskova.