Krali su satove, novac, zlato...: Braća pljačkala poznate Hrvate

Bivši policajac Anto Zeba (43) i njegov brat Mario (44) sjeli su u petak na optuženičku klupu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Tužiteljstvo ih tereti da su prije dvije godine pokrali zagrebačku elitu.

- Nismo krivi - kazali su braća Zeba.

Prema optužnici pomno su isplanirali provale u niz stanova, a među žrtvama provala našli su se pjevačica Maja Šuput, bivši rektor zagrebačkog Sveučilišta Aleksa Bjeliš i njegova supruga, Tatjana Vrdoljak, prva supruga bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka, član uprave investicijske kuće InterCapital Tonći Korunić i brojni drugi uglednici, piše Jutarnji.

Policajci su kod braće pronašli veću količinu tehničke opreme, mobitela, igraćih konzola, zlatnog nakita, a dvojac je krao od srpnja 2016. do siječnja 2017. godine. Bili su dobro organizirani, a podmetali su i lažne tragove poput opušaka cigareta kako bi policajce odveli na krivi trag. Odabrane lokacije locirali su putem Google karti, a kad su stigli u izvidnicu, fotografirali su sve, od videonadzora, cilindra brava pa do ulaznih vrata zgrade. Anto Zeba u svojem mobitelu imao je i popis s imenima i prezimenima ljudi, njihovim zanimanjima i uputama kako doći do njihovih adresa stanovanja.

Maji Šuput su preko požarnih ljestvi i krovnog prozora provalili u stan. Ukrali su joj 5.000 eura, 40.000 kuna, ženski Rolex, tri sata Michael Kors, mobitel, zlatni nakit, tablet i rezervni ključ Mercedesa. Braća su brojnim uglednicima ukrali stvari u vrijednosti 525.000 kuna.