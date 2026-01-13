Obavijesti

TAKTIKA 'DVOSTRUKOG UDARA'

VIDEO Kiša raketa po Kijevu i Harkivu: U žestokom ruskom napadu ubijeno četvero ljudi

Ruske snage koristile su taktiku "dvostrukog udara". Prvi napad izveden je balističkim projektilima, nakon čega je uslijedio napad bespilotnim letjelicama dok su spasilačke ekipe bile na terenu

Ukrajina se u utorak probudila uz zvukove eksplozija nakon što je Rusija pokrenula dosad najžešći val raketnih napada ove godine, ciljajući glavni grad Kijev i Harkiv na sjeveroistoku zemlje. Prema prvim informacijama, napadi su bili iznimno siloviti, a u Harkivu su potvrđene najmanje četiri žrtve, uz više ranjenih.

Harkiv pod teškom paljbom

Regionalni guverner Oleh Sinjehubov potvrdio je da su četiri osobe poginule, a šest ih je zadobilo ozljede različite težine u napadu na predgrađe Harkiva, grada udaljenog samo tridesetak kilometara od ruske granice.

Prema izvješćima lokalnog tužiteljstva, ruske snage koristile su taktiku "dvostrukog udara". Prvi napad izveden je balističkim projektilima, nakon čega je uslijedio napad bespilotnim letjelicama dok su spasilačke ekipe bile na terenu.

onesposobljena je Rusija: Raketom Orešnik gađali smo tvornicu za popravak zrakoplova u Lavovu
Rusija: Raketom Orešnik gađali smo tvornicu za popravak zrakoplova u Lavovu

Ukrajinska Pravda objavila je i snimke koje prikazuju posljedice napada na logistički terminal tvrtke Nova Pošta, na kojima se vidi ogromna šteta na zgradi i potpuno uništena teretna vozila. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov dodao je da je ruski dron pogodio i dječji sanatorij u gradu, izazvavši požar.

Uzbuna i u glavnom gradu

Istovremeno, glavni grad Kijev našao se pod, kako je to opisao šef gradske vojne uprave Timur Tkačenko, "kratkim, ali intenzivnim napadom". Svjedoci su za Reuters potvrdili da su čuli eksplozije diljem grada, no zasad nema službenih informacija o žrtvama ili šteti.

MOTO KLUB Putinovi 'vukovi' na samo 140 km od Zagreba. Amerikanci ih sankcionirali zbog separatizma
Putinovi 'vukovi' na samo 140 km od Zagreba. Amerikanci ih sankcionirali zbog separatizma

Telegram kanali koji prate situaciju u Ukrajini navode da je u otprilike sat vremena lansirano dvadesetak balističkih projektila, opisujući to kao najžešći napad na Ukrajinu od početka godine.

SAD optužuje Rusiju za 'opasnu eskalaciju'

Ovi napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon hitne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj je SAD optužio Rusiju za "opasnu i neobjašnjivu eskalaciju" rata, i to u trenutku dok američki predsjednik Donald Trump pokušava unaprijediti mirovne pregovore. Sjedinjene Države izrazile su posebnu zabrinutost zbog ruske upotrebe balističkog projektila Oreshnik prošlog tjedna, što je rezultiralo "zapanjujućim brojem žrtava".

NOĆ STRAVE VIDEO Rusi priznali: Gađali smo Orešnikom. Osveta za napad na Putinovu rezidenciju u Moskvi
VIDEO Rusi priznali: Gađali smo Orešnikom. Osveta za napad na Putinovu rezidenciju u Moskvi

​- Ruski postupci riskiraju širenje i intenziviranje rata. U trenutku ogromnog potencijala, isključivo zbog neusporedive predanosti predsjednika Trumpa miru u svijetu, obje strane trebale bi tražiti načine za deeskalaciju - poručila je zamjenica američkog veleposlanika pri UN-u, Tammy Bruce.

Moskva, s druge strane, ne pokazuje namjeru popuštanja. Ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja okrivio je Ukrajinu za diplomatski zastoj, poručivši kako će Rusija nastaviti rješavati problem vojnim sredstvima sve dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "ne urazumi". Ovi napadi potvrđuju da je primirje, unatoč diplomatskim naporima, i dalje daleka budućnost.

