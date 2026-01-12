UN: Broj civilnih žrtava 2025. u Ukrajini je značajno porastao

U nasilnim incidentima povezanima s ratom, u Ukrajini je 2025. ubijeno 2,5 tisuća civila, a ozlijeđeno je 12 tisuća ljudi, što je 31 posto više od 2024. godine, objavio je HRMMU u mjesečnoj objavi o stradalima.

UN-ovi promatrači potvrdili su identitete velike većine poginulih u napadima koje su pokrenule ruske oružane snage, dodaje se u priopćenju. Vjerodostojnost tih podataka potvrdili su i ukrajinski dužnosnici, prenosi Reuters.

Pojačani napori ruske vojske u osvajanju teritorija 2025. su rezultirali ubojstvima i ozljeđivanjem civila, uništenjem kritične infrastrukture, prestankom rada ključnih usluga i novim valom izbjeglica s područja na prvim linijama, upozorio je UN.

Gotovo dvije trećine žrtava stradalo je u područjima sukoba, a posebno su ranjive starije osobe jer ostaju u svojim selima. Raste i broj poginulih od bespilotnih letjelica kratkog dometa.

„Zbog češće upotrebe dronova kratkog dometa mnoga područja u blizini prve linije postale su u praksi nenastanjiva”, rekla je Danielle Bell, čelnica UN-ove misije.

„U 2025. je velik broj onih koji je izdržao godine sukoba naposljetku bio primoran napustiti svoje domove”, dodala je.

Vjeruje se da je taj sukob, najkrvaviji od Drugog svjetskog rata, na obje strane odnio stotine tisuća života, no ni Ukrajina ni Rusija ne objavljuju potpune statistike.

Moskva odbacuje da raketama i dronovima ciljano napada civile, a napade na infrastrukturu opravdava tvrdnjom da se njima potkopava sposobnost Ukrajine da vodi rat.

U priopćenju UN-a navodi se da je broj civilnih žrtava narastao i zbog sve češće ruske upotrebe naoružanja dalekog dometa.

„Nagli porast napada dugog dometa i ciljanje ukrajinske nacionalne energetske infrastrukture znače da posljedice rata sada osjećaju i civili daleko od prvih linija“, rekla je Bell.

Ruske vlasti izvijestile su da su u napadima ukrajinskih oružanih snaga prošle godine u Rusiji ubijena 253, a ozlijeđena 1872 civila, navodi se u izvještaju. Zbog nemogućeg pristupa i ograničenih javno dostupnih informacija, UN nije mogao provjeriti te brojeve, dodaje se.