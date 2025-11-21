Obavijesti

TRUMPU SVE IDE PO PLANU PLUS+

'Kralj Gaze' sada dijeli Ukrajinu: SAD i Rusi spremaju mirovni plan o ratu u čak 28 točaka...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Kevin Lamarque

Amerikanci i Rusi navodno dogovaraju mirovni plan u Ukrajini u 28 točaka

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je u srijedu navečer rezoluciju koja Trumpa stavlja u vrhovnu kontrolu nad Gazom, uz Tonyja Blaira najvjerojatnije kao njegova neposrednog podređenog u odboru za mir. Trump i Blair nadgledat će multinacionalne mirovne snage, odbor palestinskih tehnokrata i lokalnu policiju, tijekom razdoblja od dvije godine. Drugim riječima, američki predsjednik postat će gospodar Pojasa Gaze i upravljati njegovom obnovom.

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!
KOŠTAT ĆE 25 MILIJUNA EURA

Kreće se u hitnu sanaciju, ali i u pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini

